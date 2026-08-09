Kelt Denizi'ndeki proje, İsveç merkezli Hexicon tarafından geliştiriliyordu. Şirket, 2021 yılında Wave Hub Ltd'yi satın alarak daha önce dalga enerjisi için kullanılan sahayı yüzer rüzgar santraline dönüştürmek üzere çalışmalara başlamıştı. 32 MW kapasiteli TwinHub'ın tamamlandığında yaklaşık 45 bin eve elektrik sağlaması hedefleniyordu.

MALİYETLER PROJEYİ ZORA SOKTU

TwinHub, 2022 yılında İngiltere'nin yenilenebilir enerji projelerini destekleyen Contract for Difference programı kapsamında sözleşme almaya hak kazandı. Ancak ilerleyen yıllarda yüksek enflasyon, ekipman fiyatları ve tedarik zincirindeki maliyet artışları projenin ekonomik yapısını olumsuz etkiledi.

Hexicon, yaşanan gelişmelerin ardından projeye ilişkin değer düşüklüğü kaydetti. TwinHub'ın kamu destekli elektrik alım sözleşmesi de daha sonra sona ererken şirket, projeyi bünyesinde barındıran Wave Hub Ltd için yürüttüğü satış sürecini tamamladı. Şirketin yüzde 100 hissesi, varlıkları ve yükümlülükleriyle birlikte 1 sterlin karşılığında devredildi.

YENİ SAHİBİ SEATRİUM OLDU

Satışın ardından alıcının Singapur merkezli denizcilik ve offshore mühendislik şirketi Seatrium olduğu doğrulandı. Seatrium, Wave Hub Ltd'yi devralarak Cornwall açıklarında planlanan 32 MW'lık TwinHub projesinin kontrolünü ele geçirdi.

Sembolik satış bedeline rağmen TwinHub tamamen rafa kaldırılmış değil. Proje sahasının yeni sahibi tarafından yüzer rüzgar teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılmaya devam edilmesi planlanıyor.