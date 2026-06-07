Çin’in tamamen kendi imkanlarıyla tasarlayıp inşa ettiği 306 bin DWT kapasiteli 2 adet Ultra Büyük Ham Petrol Tankeri (VLCC), Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen görkemli bir törenle aynı gün teslim edildi. Küresel gemi inşa sektöründe bir ilke imza atarak yeni bir dünya rekoruna vesile olan dev tankerlere “EVROS” ve “ACHELOOS” adları verildi.

Dalian Hengli Ağır Sanayi A.Ş. tarafından aynı tasarım tabanında, bağımsız olarak üretilen bu 2 dev gemi, 332,8 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe ve 30 metre derinliğe sahip bulunuyor. Saatte 14,5 deniz mili hıza ulaşabilen söz konusu 2 tanker; yüksek taşıma kapasitesi, düşük yakıt tüketimi ve gelişmiş seyir verimliliğiyle küresel pazarda dikkat çekiyor. Gemilerin tek başına ağırlığı ise 40-45 bin ton arasında değişiyor.

Denizcilik sektöründeki en güncel uluslararası çevre standartlarını eksiksiz karşılayan her 2 gemi, yeni nesil kükürt ve azot oksit arıtma teknolojilerinin yanı sıra çevre dostu enerji tasarruf sistemleriyle donatıldı. Bu devasa 2 petrol tankerinin eş zamanlı teslimatı, Çin'in yüksek teknolojili gemi yapımındaki üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.