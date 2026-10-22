İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki ulaşım açısından önemli bir noktada bulunan Çankırı’da, Korgun-Kurşunlu yolu tamamlandı. Toplam 29 kilometre uzunluğundaki yolun 3,4 kilometresi bölünmüş yol, 25,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edildi. Proje kapsamında Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı ile üç köprü de yapıldı. Yolun platform genişliği 7 metreden 12 metreye çıkarılırken proje hızı saatte 40-50 kilometreden 70 kilometreye yükseltildi. YILLIK 560 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK Yeni yol ile mevcut güzergâh 31 kilometreden 29 kilometreye düşürüldü. Ayrıca Çankırı’dan İstanbul yönüne giden sürücülerin Türkiye Transit Kara Yolu (TETEK) hattına erişim mesafesi 63 kilometreden 29 kilometreye indirildi.

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