Isparta merkeze bağlı Yenice Mahallesi’nde, asırlık ağaçların bulunduğu bahçelerde hasat hareketliliği yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ağaçların çevresinde toplanan mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, ekim ayında yere düşen ürünleri topluyor.

Toplanan kestaneler, bahçelerde ateşte pişirilerek tüketiliyor. Aileler ve arkadaş grupları, yeşillikler arasındaki bahçelerde hem hasat yapıyor hem de birlikte vakit geçiriyor. Bahçe sahipleri ise topladıkları ürünlerin bir kısmını satarak gelir elde ediyor.

Bahçe sahiplerinden 70 yaşındaki Müzeyyen Akkaya, 1990 yılında kurulan kestane bahçesinin babasından miras kaldığını belirtti. Akkaya, bahçeye her yıl düzenli olarak geldiğini, burada ailesiyle zaman geçirirken aynı zamanda kazanç sağladığını anlattı.

KESTANE TOPLAMAK AİLELERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Her yıl hasat döneminde bahçeye gelen Emine Dolmaz, kestane toplamanın yalnızca ürün elde etmekten ibaret olmadığını, aile ve komşuluk ilişkilerini de güçlendirdiğini ifade etti.

Dolmaz, "Kestanenin insanları birbirine birleştirici özelliği var. Akrabayı, eşi dostu, komşuyu bir araya getiriyor. Bu yeşilliğin, ağaçların içinde vakit geçirmek çok güzel. Duygusal olarak insanı hep geçmişe götürüyor." diye konuştu.

Nuri Dolmaz da hasat için sabahın erken saatlerinde bahçeye gelenlerin olduğunu belirterek kendi geliş saatlerini anlattı. Dolmaz, "Gün ışımaya başladığında geceden dökülen kestaneler toplanıyor. Biz biraz geç, saat 09.30-10.00 gibi geldik. Eşimizle dostumuzla burada yiyip içiyor, sohbet ediyoruz. Günümüzü değerlendirip akşam evimize dönüyoruz" ifadesini kullandı.

Ailesiyle birlikte ilk kez kestane bahçesine gelen Ali Yalçın ise geleneksel hasadı gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Yalçın, "Asırlardır devam eden bu kestane geleneğini yaşatmak için bugün buradayız. Sabah erken saatlerde geldik. Çocuklarımla birlikte kestanelerimizi topladık, çayımızı içip kahvaltımızı burada yaptık. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz" dedi.

HASAT 45 GÜN BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Yenice Mahallesi Muhtarı ve kestane üreticisi İsmail Akkaya, bölgede kuşaklar boyunca sürdürülen hasadın kendine özgü bir yöntemle yapıldığını belirtti.

Bahçelerdeki ağaçların oldukça yüksek olması nedeniyle dallardaki ürünleri silkeleyerek düşürmenin mümkün olmadığını aktaran Akkaya, hasadın ağaçlardan kendiliğinden yere dökülen kestanelerin toplanmasıyla yaklaşık 45 gün sürdüğünü bildirdi.

Akkaya, "Bu topraklarda yüzyıllardır atalarımız hasat yapıyor. Biz de Allah'ın izniyle bu hasadı devam ettirmek istiyoruz. Ağaçlarımız asırlık ve çok yüksek. Aralarında tescillenen 800 yıllık ağaçlarımız var. Bu nedenle ağaçlara çıkıp silkme imkanımız yok. Biz yaklaşık 45 gün boyunca kestane ağaçlarının altında bekleyerek hasat yapıyoruz" bilgisini paylaştı.

Ağaçların köklerinin derinlere uzanmasının ürünün niteliğine katkı sağladığını ifade eden Akkaya, "Ağaçlarımızın kökleri çok derinde olduğu için kestanelerimiz de oldukça güzel. Diğer illerden farklı bir ürünümüz var" değerlendirmesinde bulundu.

BU YIL 30 TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Yaklaşık 30 dönümlük bahçelerde üretim yapan yetiştiriciler, bu yıl geçen seneye kıyasla daha yüksek bir rekolte bekliyor. İsmail Akkaya, sezon sonunda yaklaşık 30 ton ürün elde edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Geçen yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle ürünlerde çatlakların daha fazla görüldüğünü belirten Akkaya, bu yılki yağışların kestanelerin daha diri ve kaliteli olmasına katkı sağladığını aktardı.

Üreticiler, hasat edilen ürünlerin bir bölümünü yakınlarına ikram ederken kalanını satışa sunuyor. Elde edilen gelir, bahçelerin bakım ve diğer masraflarının karşılanmasında kullanılıyor.

KİLOSU 250 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bahçelerde toplanan kestaneler, büyüklüklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Üretici İsmail Akkaya'nın verdiği bilgilere göre küçük boy ürünlerin kilogramı 75 ila 100 lira, orta boy ürünlerin kilogramı 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Büyük boy kestanelerin kilogram fiyatı ise 200 ila 250 liraya kadar ulaşıyor.