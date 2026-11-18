Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Norilsk, dünyanın en zorlu yaşam koşullarına sahip şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 176 bin kişinin yaşadığı kentte Rusya'nın geri kalanına bağlanan hiçbir kara yolu bulunmuyor. Ulaşımın büyük ölçüde hava yoluyla sağlandığı şehir, dondurucu soğuğu, aylarca süren karanlığı ve ağır sanayi kaynaklı çevre kirliliğiyle öne çıkıyor.

Kuzey Kutbu'na yaklaşık 2 bin 400 kilometre, Moskova'ya ise 3 bin kilometre uzaklıkta bulunan Norilsk, dünyanın en büyük nikel, bakır ve paladyum rezervlerinden birinin üzerinde yer alıyor. Sovyet yönetimi, 1935 yılında bölgede büyük bir madencilik ve metalürji tesisi kurmak için çalışmalara başladı.

TARİHİNDE ACI OLAYLAR VAR

Norilsk'in geçmişindeki en karanlık dönemlerden biri, Sovyetler Birliği'nin Gulag sistemine bağlı Norillag çalışma kampları oldu. Yüz binlerce mahkum, ağır iklim koşulları altında madenlerin ve sanayi tesislerinin inşasında zorla çalıştırıldı. Binlerce kişi soğuk, açlık, hastalık ve ağır çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Kamplar 1950'li yıllarda kapatıldı ancak şehirdeki sanayi faaliyetleri devam etti.

DÜNYANIN EN KİRLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Madencilik ve metalürji faaliyetleri Norilsk'e ekonomik önem kazandırırken ciddi çevre sorunlarını da beraberinde getirdi. Onlarca yıldır sanayi kaynaklı kükürt dioksit ve diğer zararlı gazların salımı nedeniyle dünyanın en kirli sanayi şehirlerinden biri olarak gösterilen kentte, geniş alanlarda bitki örtüsü zarar gördü.

Şehir, 2020 yılında yaşanan büyük yakıt sızıntısıyla da gündeme geldi. Bir termik santralin deposundan sızan büyük miktarda dizel yakıt, çevredeki toprakları ve su kaynaklarını kirletti.

45 GÜN BOYUNCA GÜNEŞ DOĞMUYOR

Norilsk'te yaşamı zorlaştıran tek etken çevre kirliliği değil. Kış mevsiminin son derece uzun sürdüğü şehirde sıcaklıklar sık sık eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Kar örtüsü yılın büyük bölümünde etkisini korurken kış aylarında yaklaşık 45 gün boyunca güneş doğmuyor.

Yaz aylarında ise tam tersi bir doğa olayı yaşanıyor. Haftalar boyunca hava tamamen kararmıyor ve güneş uzun süre ufkun üzerinde kalıyor.

ŞEHRE KARA YOLUYLA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL

Norilsk'i diğer şehirlerden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri de ulaşım ağı. Rusya'nın geri kalanına bağlanan herhangi bir kara yolu bulunmayan kente ulaşımın en pratik yolu uçak yolculuğu. Yük ve yolcu taşımacılığında ise Yenisey Nehri kıyısındaki Dudinka Limanı da kullanılıyor.