Tarım ve Orman Bakanlığı, ilk olarak 2023 yılında duyurduğu ve işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılmasını amaçlayan uygulamasını 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe alacak.



Düzenlemeyle birlikte, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, Bakanlık tarafından tapu sahibinin rızasına gerek kalmaksızın üçüncül kişilere kiralanabilecek.

KİRALAMA BEDELİ ARSA SAHİBİNE ÖDENECEK



Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilecek uygulamada, atıl durumdaki arazilerden elde edilecek kira gelirleri, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tarla sahibinin hesabına aktarılacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, arazi tespitinde, bölgelerin hasat dönemine de bakılarak 1 Eylül'den 31 Ağustos'a kadarlık sürenin dikkate alınacağı belirtilirken, 2025 yılına ilişkin listenin 1 Eylül itibarıyla yayınlanması bekleniyor.

Uygulamaya destek verenler kadar, tepki gösterenler de bulunmakta. Bazı tapu sahipleri, kendi taşınmazları üzerinde devletin tasarrufta bulunmasını 'yetkilerinin gasp edilmesi' olarak değerlendirirken, yetkililerden yapılan açıklamada 1 Eylül'de yayınlanacak listenin ardından ilk kiralama işlemlerinin 16 Ekim 2025 tarihinde yapılmasının planlandığı belirtildi.



KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?



Araziler için ödenecek kiralama bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyonca kararlaştırılacak. Komisyon üyeleri, arazinin bulunduğu bölgedeki diğer taşınmazların ortalama fiyatını dikkate alarak, kiralama için bir alt sınır belirleyecek.





