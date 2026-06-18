Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen faaliyetler neticesinde, 45 ilde eş zamanlı olarak "Narko Pars" operasyonları düzenlendi. Teknik ve fiziki takiple yürütülen operasyonel süreçte toplam 352 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHA ARAŞTIRMALARI VE FİZİKİ TAKİPLE SUÇ FAALİYETLERİ BELGELENDİ

Söz konusu operasyonlar öncesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri uyuşturucu madde tohumlarını Türkiye genelinde satışa sundukları tespit edildi. Takibe alınan zanlıların suç faaliyetleri, güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla delillendirildi.

YURT GENELİNDEKİ BASKINLARDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 45 ilde eş zamanlı yürütülen baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 352 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.