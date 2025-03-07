Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız, şantiye şefi Halil İbrahim Us, şantiye şefi Murat Kaş hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 ay'a kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

DÖNEMİN KAMU GÖREVLİLERİ İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 45 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Saitbey Sitesi ile ilgili davada, dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi'nde görevli imar ve şehircilik müdürü Arzu Özaydın ile müdür yardımcısı Serap Binici'nin yargı süreci başladı. Mahkeme, belediye yetkililerinin suçlamaları reddettiği duruşmada, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Saitbey Sitesi'nin yıkılmasında, dönemin belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, imar ve şehircilik müdürü Arzu Özaydın ile müdür yardımcısı Serap Binici hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açmıştı. Mahkeme, ilk duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden mağdurları ve tutuksuz sanıkları dinleyerek başladı.

NİSAN'DA BAŞLAYAN İNŞAATA HAZİRANDA RUHSAT VERDİLER

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü Arzu Özaydın ile imar ve şehircilik müdür yardımcısı Serap Binici ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi. Özaydın ve Binici, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, "Evraklar belli aşamalardan geçer, bize gelir, en son imzayı biz atarız" dedi. Müştekilerin, "Belediyeye 400 metre uzaklıkta kaçak yapı yükselmesine nasıl müdahale etmediniz? Nisan ayında başlayan inşaata haziran ayında nasıl ruhsat verdiniz?" sorusuna sanıklar yanıt vermedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri yönünden inceleme yapılması için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Heyet, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın ana dosya ile birleştirilmesine karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.