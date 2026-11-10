Ağır, tehlikeli ve sağlık açısından risk barındıran iş kollarında görev yapan sigortalılar için uygulanan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), emeklilik planlamasında iki kritik avantaj sağlıyor: Prim gün sayısını artırmak ve yasal şartların tamamlanmasıyla birlikte emeklilik yaş haddini düşürmek.

SGK verilerine göre kapsam dahilindeki 45 meslek grubunda, çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün ile 180 gün arasında ilave prim günü tahakkuk ettiriliyor.

MESLEĞİN TEHLİKE DERECESİNE GÖRE İLAVE SÜRELER

Yıpranma payı kapsamındaki ek hizmet süreleri, iş kollarının risk ağırlığına göre kademelendiriliyor:

Yeraltı maden işçileri: Yılda 180 gün ilave hizmet süresiyle en yüksek orandan yararlanıyor ve yaş indiriminde 5 yıla varan tavan sınırdan faydalanabiliyor.

TSK, Emniyet, Sahil Güvenlik ve MİT mensupları: Genel uygulamada yıllık 90 gün ek prim hakkı elde ediyor.

Gazeteciler ve ağır sanayi çalışanları: Basın kartı sahibi gazeteciler ile demir-çelik, çimento, cam ve döküm fabrikalarında çalışanlara yılda 90 güne kadar ilave süre veriliyor.

Sağlık personeli ve itfaiyeciler: Doğrudan insan sağlığına yönelik riskli görevlerde bulunan hekim, hemşire, eczacı ve teknisyenler ile itfaiye çalışanları yılda 60 gün fiili hizmet zammı alıyor.

Radyasyon görevlileri: Radyoaktif maddelerle temas edilen alanlarda çalışan teknik ve sağlık personeli, yönetmelikte belirtilen oranlar doğrultusunda bu haktan yararlanıyor.

PRİM EKLEMESİ İLE YAŞ İNDİRİMİ FARKLI HESAPLANIYOR

Sistemde en sık karıştırılan noktalardan biri, kazanılan ilave prim günlerinin tamamının doğrudan yaştan düşüleceği algısıdır. Mevzuata göre ek primler yaş indirimine birebir yansımaz:

Asgari çalışma barajı: Emeklilik yaş haddinden indirim yapılabilmesi için fiili hizmet zammı kapsamındaki görevlerde asgari sürelerin (genel kural olarak en az 3.600 gün fiili çalışma) tamamlanması gerekir.

Yarı oranında indirim: Şartlar sağlandığında, kazanılan toplam ilave hizmet süresinin yarısı emeklilik yaşından düşülür.

Üst sınır: Genel uygulamada azami yaş indirimi 3 yıl olarak tatbik edilirken, yeraltı maden çalışanlarında bu sınır 5 yıla kadar çıkabiliyor.

SİGORTA BAŞLANGICI VE STATÜ EMEKLİLİK TARİHİNİ BELİRLİYOR

Fiili hizmet süresi zammının emeklilik tarihine net etkisi; çalışanın 4A (özel sektör) veya 4C (kamu görevlisi) statüsünde bulunmasına, ilk sigorta giriş tarihine ve mevzuattaki kademeli geçiş hükümlerine göre farklılık gösterir.

Çalışanların ne kadar ek prim kazandığı ve yaş haddi indiriminden hangi oranla yararlanacağı, işverenlerin SGK bildirgelerindeki fiili hizmet kodları üzerinden resmiyet kazanır.