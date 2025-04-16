İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na, sorgu sırasında malum medyanın dile getirdiği hiçbir suçlama sorulmadı. Ladin, Meşe, Çınar ve Doğan kod adlı gizli tanık ifadeleri ile birlikte açık tanık ifadeleri İmamoğlu’na soruldu.

16’SI GİZLİ TANIK

Ekrem İmamoğlu’nun verdiği 121 sayfalık ifadede ‘duydum’, ‘duyduğum’, ‘duymuştum’ ve ‘bildiğim’ kelimeleri çok fazla öne çıktı. İmamoğlu konuşurken bir defa ‘bildiğim kadarıyla’ dedi; geri kalan ‘bildiğim’ kelimelerinin 12’si de tanıklara ait çıktı.

Sonuç şöyle:

- Duydum: 6 defa

- Duyduğum: 6 defa

- Duymuştum: 1 defa

- Bildiğim: 12 defa

İmamoğlu’nu karalamak için yazılan hiçbir iddia İmamoğlu’na sorulmazken, kendisine tutuklama kararı alınması, 16 gizli tanık ve 14 açık tanığın iddialarına dayandırıldı. İfadede adı geçen bazı açık tanıklar, malum medya tarafından yayınlarında ifşa edildi. Sonuç olarak 19 Mart’tan bu yana Merkez Bankası rezervlerinde 45 milyar dolarlık satışla sonuçlanan, ekonomik krizi alevlendiren İmamoğlu operasyonunun sorgu tutanaklarında, “Duydum”, “Duymuştum” söylentileri dışında bir kanıt olmadığı netleşti.

İşte o açık tanıklar:

Tügva yöneticisi Akp vekil adayı Oktay Tan

Oktay Tan adı, Sabah gazetesinin “tanıktan bomba ifşaat” haberiyle gündeme geldi, Tan sahibi olduğu şirket için kendisinden 8 milyon TL rüşvet istendiğini ileri sürmüştü. TÜGVA Yöneticisi ve AKP Milletvekili Adayı olan Tan’ın, rüşvet istenen Direk Reklam ile ilgili yetkisi olmadığı ortaya çıktı.

Tan

Taciz ve şantajla suçlanan E. Ç

CHP’li olduğu iddia edilen, Genel Başkan Özgür Özel’in üstü kapalı dile getirdiği E.Ç.’nin şantaj suçundan 20 ay hapis cezası aldığı, dolandırıcılıktan yargılandığı anlaşıldı. E.Ç, X hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek, ‘Allah rızası için partimi kurtarın’ demişti.

Mhp yöneticisini ziyaret eden tanık

Beylikdüzü Belediyesi’nde İmamoğlu ile çalışan Mehmet Zeki Çanakçı, İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’in, 10 yıl önce komisyon aldığını iddia etti, neden ifade verdiği de belli değil. Çanakçı, operasyondan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ı oğluyla ziyaret etti ve paylaştı.

Cenaze aracıyla para kaçırdılar yalanı

Lider değiştikten sonra CHP’den istifa eden Tolgahan Erdoğan, savcıya ”Vaniköy’deki kaçak villalar için 10 milyon dolar rüşvet verildi. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşıdılar” dedi. İBB açıklamasına göre Vaniköy’deki villalar yıkılmıştı. Ve cenaze araçlarının sınır geçmesi, nakit para taşıması imkansızdı.

Hts’nin yalanladığı Orhan Cevahiroğlu

Lider değiştikten sonra CHP’den istifa eden Tolgahan Erdoğan, savcıya ”Vaniköy’deki kaçak villalar için 10 milyon dolar rüşvet verildi. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşıdılar” dedi. İBB açıklamasına göre Vaniköy’deki villalar yıkılmıştı. Ve cenaze araçlarının sınır geçmesi, nakit para taşıması imkansızdı.

Karalamak için kampanya sürüyor ama...

Yazılan suçlamaların hiçbiri sorulmadı bile

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve MEDYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’a malum gazetelerde birçok suçlama yöneltildi. Bu suçlamaların hepsi savcılık tarafından ciddiye alınıp soruşturma konusu bile yapılmadı. Ongun, SÖZCÜ’ye verdiği açıklamada, “Medya A.Ş, kurultayda delegelere 1200 telefon ve tablet dağıttı” denildi. ‘Telefonların içine soğuk cüzdan ve içine 5 bin dolar yüklendi’ denildi, ‘elimde belge var’ denildi şimdi konuşulmuyor bile. Yahu bu bilgileri size kim söyletti? Neden sorguda kimselere ve bana bu sorulmadı. Halkı manipüle etmek için yeni yalanlar söylüyorlar. İlk günlerde söyledikleri yalanları sonra kendileri bile unuttu. “560 milyarlık vurgun” dediler, İBB’nin 4 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı ortaya çıkınca bir daha bu yalanı dillendirmediler. Elbette hesaplaşacağız. Hakkımızda uydurulan her iftira kayıtlıdır. Kimse yaptığı kötülükler unutulacak sanmasın” diyerek yandaşların suçlamalarını hatırlatmıştı.

Ongun

Ve bunlar da boş çıkan suçlamalar

- Kurultayda 1200 telefon

Bir gazeteci, CHP kurultayında delegede MEDYA A.Ş’nin 1200 telefon verdiği iddia etti. Bu İBB tarafından yalanlandı.

- Medya AŞ avans verdi

Bir başka gazeteci, “İlbaklar, açık hava reklamları veren bir şirket ve aynı zamanda CNBC-e kanalının sahipleri. Medya AŞ’den büyük ihaleler alarak, aldıkları avansları da İmamoğlu’nun şirketlerine ya da işaret ettiği diğer şirketlere aktardıkları iddialar arasında. Korkunç para çıkışları, hesaplara yatan paralar var. Medya AŞ’deki yolsuzluklar korkunç boyutta” demişti. Ancak bu iddia da soruşturma dosyasında yer almadı. İmamoğlu’na sorulan sorularda ve gizli tanık ifadelerinde bu iddiaların olmadığı anlaşıldı.

- 25 gazeteci fonlandı

Yine aynı gazeteci, MEDYA A.Ş’nin 25 gazeteciye para aktardığını iddia etti. Ancak bunun yalan olduğu soruşturma dosyasında ortaya çıktı. Ne bir gazeteci ne de bir para akışı söz konusu oldu.