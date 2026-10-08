Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi’nde 6 Ekim’de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini evlenme vaadiyle kandıran 30 yaşındaki E.G. isimli kadına güvenen 75 yaşındaki N.G., düğün hazırlığı hevesiyle 170 bin TL değerindeki altınları teslim etti.

Altınları aldıktan kısa süre sonra E.G.'ye ulaşamayan ve telefonlarına yanıt alamayan N.G., dolandırıldığını anlayarak durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİS KAMERA KAYITLARINDAN İZ SÜRDÜ

İhbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını saatlerce inceleyen ve detaylı saha araştırması yürüten ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri tek tek tespit etti.

SAHTE GELİN VE 3 SUÇ ORTAĞI YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla, altınları alarak kaçan E.G. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen C.T., A.Ö. ve M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 75 yaşındaki N.G.'yi dolandıranlar arasında yaşlı adamın evlenmek istediğinden haberdar olan bir akrabasının olduğu da ortaya çıktı.

Emniyete götürülen 4 şüpheli hakkında "Evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı.