Şubat ayında ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın eşi Hicran Akın, eşinin ölümünden sonra ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı.

Akın, Arslan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Hicran Akın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim…

Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır.

Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki canparem, göçtüğüne değsin kocam.”

Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞMUŞTU

Başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 12 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Arslan için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınmış, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Kuruluş Osman”, “Hayat Bazen Tatlıdır” ve “Tatar Ramazan” gibi birçok yapımda rol alan oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yaratmıştı.