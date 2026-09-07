Hollywood’un dünyaca ünlü oyuncularından Natalie Portman, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 45 yaşındaki oyuncunun Paris’te bir hastanede doğum yaptığı öğrenilirken aileye katılan yeni bebeğin ismi ve cinsiyeti merak konusu oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Natalie Portman, üçüncü çocuğunu kucağına alarak annelik heyecanını bir kez daha yaşadı. Paris’te gerçekleşen doğumun ardından Portman ve Tanguy Detable’ın ailesi büyüdü.

BEBEĞİN İSMİ VE CİNSİYETİ GİZLİ

Çift, dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyeti ve ismi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Portman’ın hayranları yeni bebeğin ismini ve cinsiyetini merak ederken çiftin bu bilgileri şimdilik kendilerine saklamayı tercih ettiği belirtildi.