45 yaşındaki model, 18 Eylül'de Madrid'deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da düzenlenen El Corte Inglés'in kapanış partisinde görüntülendi. Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala kameraların karşısına geçen Lima'nın özellikle yüz hatları ve fiziğindeki görünümü dikkat çekti.

YILLAR ÖNCESİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

Kariyerine genç yaşta başlayan ve uzun yıllardır moda dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Lima, son dönemde görünümündeki değişikliklerle de gündeme geliyordu. Madrid'deki etkinlikte ise daha sade bir görünüm tercih etmesi, modelin eski fotoğraflarını hatırlattı.

Siyah elbisesini topladığı saçları ve abartısız makyajıyla tamamlayan Lima, etkinlik boyunca objektiflerin ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYADA "45 DEĞİL 25" YORUMLARI

Lima'nın etkinlikten yayınlanan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar modelin yaşından çok daha genç göründüğünü belirterek "45 değil 25 yaşında" şeklinde yorumlar yaptı.

Modelin yaklaşan Victoria's Secret defilesi öncesindeki görünümü de ayrıca dikkat çekti.