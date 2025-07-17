1980 yılından bu zamana içeriğinde mısır şurubu kullanılan Coca-Cola'nın formülü tamamen değişiyor. Trump, ABD'de artık pancar şekerine geçileceğini açıkladı. Yeni tadın fark yaratacağını söyleyen Trump, bu kararı Truth Social platformunda duyurdu.

YÖNETİCİLERDEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Coca-Cola yöneticilerine teşekkür eden Trump, bu adımın çok iyi olduğunu ve tadının da güzel olacağını söyledi. Trump'ın günde çok sayıda Coca-Cola Light tükettiği de biliniyor. Hatta Oval Ofis'te kendisine bastığında kola getiren bir "light kola düğmesi" bulunuyor.

45 YIL SONRA İÇERİĞİ DEĞİŞİYOR

45 yıldır mısır şurubuyla tatlandırılan Coca-Cola artık şeker pancarı ile tatlandırılacak. Fakat bu içerik değişimi uzun süredir tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise katkı maddeleri konusunda esnek tutumu nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

HER ÜLKEDE FARKLI BİR FORMÜL KULLANILIYOR

Meksika ve bazı Latin Amerika ülkelerinde kamış şekeri, Avrupa’da ise pancar şekeri kullanıyor. Türkiye’de ise pancar şekeri ile fruktoz-glikoz şurubu, üretim planlamasına bağlı olarak tercih ediliyor.