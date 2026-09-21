1967 yılında üretilen ve 45 yıldan uzun bir süre bir ailenin çekmecesinde unutulan son derece nadir bir Rolex Daytona, Cenevre'de düzenlenen müzayedede 1,143 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 67 milyon lira) karşılığında alıcı buldu.

Sotheby’s tarafından 300.000 ile 600.000 CHF arasında bir tahmini satış fiyatıyla listelenen saat, müzayede evinin öngördüğü rakamın oldukça üzerinde bir fiyata satıldı.

45 YIL SONRA MÜZAYEDE DE SATILDI

18 ayar sarı altından üretilen, siyah ve şampanya rengi "Paul Newman" kadrana sahip Reference 6239 model saat, ilk sahibinin ailesine aitti. İki kız kardeşe miras kalan saat, 45 yılı aşkın süre saklandığı çekmeceden çıkarılarak müzayedeye sunuldu. Saatin bu geçmişi ve orijinalliği, satış sunumundaki en önemli unsurlar arasında yer aldı.

DÜNYADA SADECE 101 ÖRNEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sotheby’s ve Phillips Müzayede Evi verilerine göre:

Rolex, 1963 yılında ilk Daytona modeli olan Reference 6239'u dayanıklılık yarışları için piyasaya sürdü ve üretimi birkaç yıl sonra sonlandırdı.

1963-1969 yılları arasında üretilen yaklaşık 14.000 adet Reference 6239 modelinin yalnızca 300 kadarı sarı altından imal edildi.

Sarı altın modellerin içinden "Paul Newman" kadranlı olarak piyasada yeniden tespit edilebilen saat sayısının ise yalnızca 10 civarında olduğu belirtildi.