İngiltere’nin en köklü restoran zincirlerinden Brewers Fayre, 45 yıllık faaliyetlerinin ardından ülke genelindeki tüm şubelerini kapatma kararı aldı. 1981 yılından bu yana hizmet veren ve İngilizlerin en popüler uğrak noktalarından biri olan dev zincir, pazartesi akşamı gerçekleştirilecek son akşam yemeği servisinin ardından kalan 89 şubesinin kapısına tamamen kilit vuracak.

The Sun’da yer alan habere göre dev kapanış kararı, markanın çatı şirketi ve Premier Inn otellerinin sahibi olan Whitbread grubunun başlattığı geniş kapsamlı küçülme ve yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Şirket, maliyet artışlarını dengelemek ve operasyonel verimliliği sağlamak amacıyla beş yıllık radikal bir tasarruf planını yürürlüğe koydu.

YAPILANMA SÜRECİ DİĞER MARKALARI DA ETKİLEYECEK

Whitbread’in küçülme hamlesi yalnızca Brewers Fayre ile sınırlı kalmadı. Grubun bünyesinde yer alan Bar + Block, Cookhouse + Pub ve Table + Table zincirleri, 3 Eylül itibarıyla toplam 66 şubesini kapatarak faaliyetlerine son verdi.

Bir diğer popüler marka Beefeater’ın da 10 Eylül tarihinde tüm lokasyonlarını kapatacağı öğrenildi.

Grup, bu radikal yapılanma süreci kapsamında 110 tesisini elden çıkarmayı ve bazı restoran alanlarını 600 yeni otel odasına dönüştürerek toplamda 250 milyon sterlinlik tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca gelecekteki büyüme hamlelerini finanse etmek amacıyla 1,5 milyar sterlin değerinde gayrimenkul satışı yapılması planlanıyor.

Kapanan lokasyonlardan 53’ünün ise Queensway Hospitality Group ile varılan anlaşma doğrultusunda farklı markalar altında sektöre geri döneceği bildirildi.

Whitbread Üst Yöneticisi (CEO) Dominic Paul, firmanın radikal önlemler almak zorunda kaldığını vurgulayarak, bu kararların arkasındaki temel sebebin ağırlaşan maliyet yükü ve artan operasyonel giderler olduğunu ifade etti.