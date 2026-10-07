Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneksel restoran sektöründe yaşanan daralma, köklü pizza zincirlerini zorlu bir finansal krizin eşiğine getirdi. 1981 yılında kurulan ve zirve döneminde 100'ü aşkın noktada hizmet veren Boston merkezli Bertucci's, son 8 yıl içerisinde üç kez iflas başvurusunda bulunarak büyük bir küçülme sürecine girdi. Son olarak Virginia eyaletinin Springfield kentindeki şubesini kapatan şirket, faaliyet gösterdiği restoran sayısının 11'e gerilediğini doğruladı.

İlk olarak Nisan 2018'de Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvuran zincir, bu tarihten önce 40'tan fazla şubesini kapatmış ve yoluna 59 restoranla devam etmişti. Mali sıkıntıları aşamayarak Aralık 2022'de ikinci, Nisan 2025'te ise üçüncü kez iflas başvurusunda bulunan Bertucci's, tüketici alışkanlıklarının geleneksel restoran modelinden uzaklaşmasını bu kararların temel nedeni olarak gösterdi.

Süreç içinde yoğun şehir temposuna uyum sağlamak amacıyla "Pronto" adı verilen hızlı servis odaklı yeni bir konsepti hayata geçirmesine rağmen zincir, küçülme dalgasının önüne geçemedi.

SEKTÖRDE KAPANMALAR PEŞPEŞE GELİYOR

Sektör genelinde yaşanan bu dönüşüm yalnızca Bertucci's ile sınırlı kalmadı. Tüketici tercihlerindeki değişim ve değişen pazar koşulları nedeniyle dev markalar da radikal kararlar almaya başladı. Pizza Hut'ın çatı şirketi Yum Brands 2026'nın ilk yarısında performans düşüklüğü gerekçesiyle 250 restoranını kapatacağını duyururken, Papa John's yıl sonuna kadar 200 şubesini kapatacağını bildirdi.

Chuck E. Cheese markasının sahibi CEC Entertainment da gayrimenkul portföyü yönetimi ve biten kira sözleşmeleri doğrultusunda bazı şubelerinin faaliyetine son vererek ABD genelindeki mağaza kapatma trendine katıldı.