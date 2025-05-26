Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 456 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 456 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 8 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. Firma talebine istinaden 23 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​

DAHİLDE İŞLEME İZNİ NEDİR?

Dahilde işleme rejimi, firmaların ihraç edecekleri ürünleri üretmek için ihtiyaç duydukları ham madde, ara mal veya girdileri, gümrük vergisi ve KDV ödemeden ithal etmelerine olanak tanıyor. Ancak bu ithal edilen ürünlerin Türkiye içinde satılması yasak. İthalatla gelen bu girdiler işlendikten sonra yeniden yurt dışına ihraç edilmek zorunda.

Bu sistem, firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve ihracatı teşvik etmeyi amaçlıyor. Örneğin bir tekstil firması, yurt dışından kumaş ithal ederek bu kumaştan Türkiye’de tişört üretebiliyor. Tişörtler yurt dışına ihraç edildiğinde firma vergi muafiyetinden yararlanıyor.

Ticaret Bakanlığı her ay bu izin belgelerinin listesini kamuoyuna açıklarken, sektördeki birçok firma bu rejimi maliyetleri azaltmak ve ihracat gelirini artırmak için kullanıyor.