Çikolatanın başkenti Brüksel'de, Hristiyanların kutsal bayramı Paskalya'da sanat eseri inceliğinde hazırlanan tatlılar göz doldurdu. Ülkenin dört bir yanından yaklaşık 40 usta çikolatacı, Brüksel’de düzenlenen dördüncü Bel’ Oeuf sergisinde dev yenilebilir çikolata heykelleriyle ziyaretçileri ağırladı.

Bitter, sütlü ve beyaz çikolatadan yapılan trenler, roketler, faytonlar ve sıcak hava balonları gibi eserler serginin dikkat çeken parçaları oldu. Bazı heykellerde 18 kilograma kadar çikolata kullanıldı ve yapımı 25 saate kadar sürdü.