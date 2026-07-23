Çin’in Hebei eyaletine bağlı Baoding şehrinde inşa edilen 263,6 metre uzunluğundaki köprü, aktif kullanılan Pekin-Guangzhou demiryolu hattının üzerinde 68 dakika süren bir manevrayla döndürüldü. 46 bin tonluk yapının alttan geçen tren trafiğini durdurmadan konumlandırılması, mühendislik dünyasında ağırlık ve açıklık alanında yeni dünya rekorları kırdı.

DÖNER İNŞAAT YÖNTEMİ NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Çin'in en yoğun hatlarından biri olan Pekin-Guangzhou Demiryolu üzerindeki tren akışını durdurmamak adına "döner inşaat yöntemi" uygulandı. Yapı ilk olarak ray hatlarına paralel bir konumda inşa edildi. İnşaat süreci tamamlandıktan sonra köprü, alttan geçen tren seferleri aksatılmadan kendi ekseni etrafında döndürülerek planlanan konumuna getirildi.

6,5 METRELİK DEV MENTEŞE NASIL ÇALIŞTI?

Sistemin merkezinde, yapının dönmesini sağlayan 6,5 metre çapındaki küresel menteşe yer aldı. Bu tür yapılar için rekor büyüklükte olan dev menteşe, 46 bin tonluk kütleyi merkezde dengede tutarak yapının milimetrik hassasiyetle 52,4 derece dönmesini sağladı.

68 DAKİKADA İKİ DÜNYA REKORU KIRILDI

Pekin-Guangzhou hattındaki tren geçiş saatleri arasında planlanan 68 dakikalık zaman diliminde tamamlanan operasyonda, köprü ayakları demiryolunun karşı tarafındaki direklerle birleştirildi. Manevra sonucunda hem tek parçada dönen yapının ağırlık ve açıklık rekoru hem de 6,5 metrelik boyutla dünyadaki en büyük küresel menteşe rekoru tescillendi.