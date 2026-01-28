İstanbul Atatürk Havalimanını 2016’da basan ve 46 kişinin ölümüne, 236 kişinin de yaralanmasına neden olan IŞİD’li teröristlerin suç ortakları “Ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına mahkum olmalarına rağmen 8 yılda cezaevinden çıktı. İş insanı Osman Kavala ise 8 yıldır cezaevinde tutuluyor. IŞİD’li üç saldırgan 28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanına saldırı düzenledi. Canlı bomba olan Dağıstan asıllı Rus, Kırgız ve Özbek üç kişi havalimanındaki yolculara ateş açtı sonra da kendilerini patlattı.

Olay sonrası “IŞİD’lilerin suç ortağı olduğu ve saldırıyı planladıkları” gerekçesiyle yakalanan 7 kişi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 6 sanık “Anayasayı ihlal, tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme” suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 604 yıl hapse mahkum oldu. Bir sanık ise “Örgüt üyesi” olmaktan 12 yıl ceza aldı.

Katiller kameraya böyle yansımıştı.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bu kararı “Sanıkların terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmaları gerektiğine hükmederek’’ bozdu. Sanıkların olay yerinde bulunmadığı, 46 kişinin ölümüne canlı bomba eylemi sonrası ölen 3 IŞİD’linin neden olduğu vurgulandı. 8 yıldır cezaevinde bulunan 6 sanık, 12 Aralık 2024’te tahliye edildi. Saldırının organizatörü olduğu belirtilen Cezayirli bir sanığın ise tutukluluk hali devam ediyor.

KAVALA 8 YILDIR İÇERİDE

1 Kasım 2017’den bu yana cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala ise Gezi Parkı, 15 Temmuz ve Siyasi Casusluk davalarından yargılandı. Bu 3 davadaki, “Anayasal düzeni ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ile casusluk” suçlamalarından beraat etti. Ancak tahliye edildiği gün “Birleştirilmiş Gezi-Çarşı’’ davasından tutuklandı. “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlaması’ ile 25 Nisan 2022’de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi, 28 Eylül 2023’te de Yargıtay, Kavala’nın cezasını onadı.