ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’da internet uluslararası erişime kapandı. Yaşanan internet kesintilerinin İran’a bir günlük zararı dudak uçuklattı.

İran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, konuya ilişki yaptığı konuşmada, internetin erişime kapalı olmasının günlük doğrudan zararının 30 ile 40 milyon dolar, dolaylı zararın ise 70-80 milyon dolar olduğunu belirtti.

İranlı yetkili, söz konusu zararın günde 2 enerji santrali maliyetine denk olduğunu ve bu zararı (savaştan bağımsız) ülkenin kendi kendine verdiğini kaydetti.

46 GÜNDÜR İNTERNET YOK

İran’da savaşın başlamasının ardından 46 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İran’da uluslararası internet erişimi ilk olarak 28 Aralık 2025’te rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla kesilmişti.