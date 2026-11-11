Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'nin yapı sahibi ve müteahhidi Hasan Çam'ın tahliyesine karar verdi. Davanın tek tutuklu sanığı olan Çam'a, karar duruşmasında iyi hal indirimiyle 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilmişti.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre Çam'ın avukatı, 6 Kasım'da hükmen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguları, mahkûmiyet kararına konu ceza miktarını ve atılı fiili gerekçe göstererek tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Savcı, hükmen tutukluluğun devamına ilişkin kararın yerinde ve ölçülü olduğunu belirtti.

Mahkeme ise verilen ceza miktarını, Çam'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi, azami tutukluluk süresinin dolmuş olmasını, sabit ikametgâh sahibi olmasını ve kanun yollarında geçecek muhtemel süreyi dikkate aldı. Tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrolle de sağlanabileceğine karar verdi.

Çam'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ayrıca her cuma günü 07.00–24.00 saatleri arasında ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine başvurarak imza atma yükümlülüğü getirildi.

SEKİZ SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen Said Bey Sitesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Ekim'de görülen karar duruşmasında Hasan Çam'a, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, iyi hal indirimiyle cezası 11 yıl 1 ay 10 güne düşürülmüştü.

Tutuksuz sanıklar proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim Us ve Murat Kaş'a aynı suçtan verilen 10 yıl 8'er ay hapis cezası, iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 20'şer güne indirilmişti. Mahkeme, beş sanığı iki yıl süreyle meslekten men etmiş ve haklarındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetmişti.

Kamu görevlileri Arzu Özaydın ve Serap Binici'ye ise “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan verilen 6'şar yıl hapis cezası, iyi hal indirimiyle 5 yıl 5 ay 10'ar güne düşürülmüştü. ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkililerinin dosyası, sanıkların savunmaları alınmadığı için ana dosyadan ayrılmıştı.

Gerekçeli kararda sanıkların, yapının bulunduğu alanın deprem bölgesinde olduğunu bilmelerine rağmen görevlerini yerine getirmedikleri belirtilmişti. Adli sicillerinin temiz olması ise takdiri indirim gerekçesi sayılmıştı.

“İNSAN CANI BU KADAR UCUZ MU?”

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya, ANKA'ya yaptığı açıklamada tahliye kararına tepki gösterdi. Çam'ın tüm bilirkişi raporlarında yüzde 100 kusurlu bulunduğunu belirten Akkaya, yeniden tutuklanmasını istedi.

Akkaya, “İnsan canı bu kadar ucuz mu? Devletimizden adalet bekliyoruz. Biz zaten zor ayakta duruyoruz. Bu tahliye kararı bizi gerçekten yıktı ve adalete olan güvenimizi tamamen sarstı. Böyle adalet olmaz olsun” dedi.