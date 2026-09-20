Bolivya'nın sislerle kaplı dağ ormanlarında yaşayan ve yıllardır bölge halkının bildiği küçücük bir yaban kedisi, bilim dünyasında büyük bir keşfin merkezine oturdu. Yapılan genetik incelemeler, yalnızca 46 santimetre uzunluğundaki "Tilcayo"nun daha önce tanımlanmamış ayrı bir tür olduğunu ortaya koydu. Keşfin, 100 yılı aşkın süredir yaşayan bir kedi türünün ilk kez bilimsel olarak tanımlanması açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

EV KEDİSİNDEN BİLE KÜÇÜK

Yerel toplulukların uzun zamandır "Tilcayo" olarak adlandırdığı hayvan, Güney Amerika'da yaşayan kaplan kedileri grubunda yer alıyor.

Yeni türün Bolivya'nın dağlık bölgelerindeki yoğun Yungas ormanlarında yaşadığı belirlendi. Bulutlarla kaplı bu ormanlarda görüntülenen Tilcayo, yaklaşık 46 santimetrelik vücut uzunluğuna ve yalnızca 1,4 kilogram ağırlığa sahip.

Bu ölçüler, onu ortalama bir ev kedisinden bile daha küçük hale getiriyor.

GENETİK TESTLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Tilcayo'nun görünüşü diğer kaplan kedilerine oldukça benzediği için ayrı bir tür olup olmadığını yalnızca fiziksel özelliklerinden anlamak mümkün değildi.

Araştırmacılar bunun üzerine genetik verileri incelemeye aldı. Yapılan analizler, Tilcayo'nun diğer kaplan kedilerinden farklı bir soy oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları yeni türe, yerel halkın kullandığı ismi de koruyarak "Leopardus tilcayo" adını verdi.

Genetik analizlere göre Tilcayo'nun ataları, diğer kaplan kedilerinin soyundan yaklaşık 1,4 milyon yıl önce ayrıldı.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Bilim insanlarının yeni keşfedilen kedinin yaşamı hakkında bildikleri ise şimdilik oldukça sınırlı.

Araştırmanın yazarlarından National Geographic kaşifi Paola Nogales-Ascarrunz, incelenen dışkı örneklerinde küçük kemirgenlere ait kalıntılar bulunduğunu belirtti. Bu bulgu, küçük kemirgenlerin Tilcayo'nun beslenmesinde önemli bir yere sahip olabileceğini düşündürüyor.

Ormanlara yerleştirilen fotokapanların kaydettiği görüntüler ise gizemli kedinin özellikle geceleri aktif olduğuna işaret ediyor.

YILLARCA GÖZ ÖNÜNDE SAKLANMIŞ OLABİLİR

Yeni türün bu kadar geç fark edilmesinin önemli nedenlerinden biri de diğer kaplan kedileriyle olan büyük benzerliği.

Araştırmanın eş başyazarı ve Anvers Üniversitesi'nde evrimsel biyolog olan Jonas Lescroart, kaplan kedilerinin "kriptik türler" arasında yer aldığını belirtti. Bu kavram, dış görünüşleri birbirine son derece benzediği için yalnızca fiziksel özelliklerine bakılarak birbirlerinden ayrılması oldukça güç olan türleri tanımlamak için kullanılıyor.

Başka bir ifadeyle Tilcayo, Bolivya'nın dağ ormanlarında uzun zamandır yaşıyor olmasına rağmen, başka bir kedi türü sanıldığı için bilim dünyasının gözünden kaçmış olabilir.

17 Eylül'de Current Biology dergisinde yayımlanan çalışma, şimdi bilim insanlarının önüne yeni bir soru koyuyor: Bolivya'nın ulaşılması güç Yungas ormanlarında keşfedilmeyi bekleyen başka kaç tür bulunuyor?