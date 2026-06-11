MORAL AŞILADI

Paylaştığı karede fit ve kaslı görünümüyle dikkat çeken İvana Sert, fiziksel değişiminin arkasında disiplinli bir yaşam tarzının bulunduğunu ifade etti. Ünlü isim paylaşımında, "Hayalindeki vücuda sahip olmak için hiçbir zaman geç değil. Bugün attığın adım, yarının en güçlü senini yaratır" ifadelerini kullandı.