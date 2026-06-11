Modacı, manken ve sunucu İvana Sert, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla kaslarından söz ettirdi. Uzun süredir spor ve sağlıklı yaşamı bir rutin haline getiren Sert, hayal ettiği fiziğe ulaştığını belirterek takipçilerine motivasyon dolu tavsiyelerde bulundu.
MORAL AŞILADI
Paylaştığı karede fit ve kaslı görünümüyle dikkat çeken İvana Sert, fiziksel değişiminin arkasında disiplinli bir yaşam tarzının bulunduğunu ifade etti. Ünlü isim paylaşımında, "Hayalindeki vücuda sahip olmak için hiçbir zaman geç değil. Bugün attığın adım, yarının en güçlü senini yaratır" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNE SPOR ÖNERİSİNDE BULUNDU
Spor yapmak isteyenlere de seslenen Sert, değişim için mükemmel zamanı beklememek gerektiğini vurgulayarak, "Başlamak için mükemmel zamanı bekleme; çünkü değişim bugün başlar" mesajını paylaştı.
''YAŞ SADECE BİR SAYI''
46 yaşındaki sunucu ayrıca, "Yaş sadece bir sayı, güçlü ve sağlıklı bir beden ise bir seçimdir" sözleriyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.
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KİMİ BEĞENDİ KİMİ ELEŞTİRDİ
İvana Sert'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçileri ünlü ismin azmine ve fiziksel dönüşümüne övgüler yağdırırken, "İdolümsün", "Senin sayende spora başladım" ve "Harika fitlik" yorumları yaptı.
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