Bilgin, daha sonra yaptığı paylaşımda mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Oğlumuz çok şükür dünyaya geldi. Yüzlerce güzel mesaj aldık, hepsine dönmek mümkün değil. Tebrikleriniz ve güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler”