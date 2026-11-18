'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mesut karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin'den müjdeli haber geldi. 46 yaşındaki oyuncu ve eşi İrem Uslu, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
OĞULLARININ ADINI YUSUF KOYDULAR
2023 yılında İstanbul Sapanca'da İrem Uslu ile evlenen Uğur Bilgin, baba olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkek bebek sahibi olan çift, oğullarına Yusuf adını verdi.
Bilgin, daha sonra yaptığı paylaşımda mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
“Oğlumuz çok şükür dünyaya geldi. Yüzlerce güzel mesaj aldık, hepsine dönmek mümkün değil. Tebrikleriniz ve güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler”
MESUT KARAKTERİYLE TANINIYOR
Uğur Bilgin, SHOW TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Mesut karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyuncu, bu kez sahnedeki performansıyla değil, baba olmanın heyecanıyla gündeme geldi.
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