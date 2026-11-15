Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından 46 yaşında yeniden resmi bir karşılaşmada sahaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, İtalya Serie C ekibi Ravenna'nın Forli ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Daha önce Barcelona ve Milan formaları da giyen Ronaldinho, Bruno Benelli Stadı'ndaki karşılaşmada Ravenna'nın hücum hattında görev aldı. Takımının ilk golünün gelişiminde de rol oynadı. 46 dakika sahada kalan Ronaldinho, devre arasında oyundan alındı. Brezilyalı futbolcu, tribünlerin alkışlarıyla kenara geldi. RAVENNA 2-0 KAZANDI İtalya Serie C'nin 14. haftasında oynanan mücadeleyi Ravenna 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Donati ve 58. dakikada Rabbi attı. Bu sonuçla puanını 32 yapan Ravenna, Spezia'nın arkasında ikinciliğini sürdürdü. Forli ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

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