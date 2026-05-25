CHP Genel Merkezi, güvenlik güçlerinin operasyonuyla tahliye edilirken parti yöneticileri ve binadaki yurttaşlar yoğun biber gazına maruz kaldı. CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası siyasi partilere yönelik müdahaleleri hatırlatan görüntülere sahne oldu. Biber gazı ve zor kullanımıyla gerçekleştirilen tahliye sırasında bina kısa sürede boşaltıldı.

ZİNCİR KESİLDİ, KAPI KIRILDI

Polis ekipleri saat 14.20 sıralarında CHP Genel Merkezi’ne müdahaleye başladı. Otopark girişindeki zincirler demir makasıyla kesilirken, demir kapı kırılarak bahçeye girildi. Binanın önünde bekleyen partililer ve gazeteciler polis müdahalesine maruz kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre polis, bina içine de göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi yoğun biber gazından etkilenirken bina içinde arbede yaşandı. Emniyet güçleri daha sonra 12. kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

Mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, polis ekiplerinin binaya girişinden bir süre sonra Genel Merkez’den ayrıldığı belirtildi.

46 YIL SONRA POLİS BASKINIYLA BOŞALTILDI

Yaşanan müdahale, CHP tarihinde 12 Eylül askeri darbesini hatırlatan görüntülere sahne oldu. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından, aralarında CHP’nin de bulunduğu 17 siyasi parti, Milli Güvenlik Konseyi’nin 9 Ekim 1981 tarihli kararıyla kapatılmıştı.

Aradan geçen 46 yılın ardından CHP Genel Merkezi’nin yeniden polis zoruyla tahliye edilmesi, siyaset tarihinde yeni bir kırılma olarak değerlendirildi. Parti tabanında ve muhalefet çevrelerinde yaşananlara yönelik sert tepkiler yükselirken, müdahalenin demokratik siyaset açısından ağır sonuçlar doğuracağı yorumları yapıldı.

KRİZİN MERKEZİNDE “MUTLAK BUTLAN” KARARI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı, parti yönetiminin hukuki meşruiyetini tartışmaya açmıştı. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin yönetime dönmesine ilişkin girişimler parti içinde büyük gerilim yaratırken, bugün yaşanan polis müdahalesiyle kriz fiili bir güç gösterisine dönüştü.