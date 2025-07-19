Ford'un en popüler otomobillerinden biri olan Ford Fiesta, üretiminin durdurulmasından iki yıl sonra yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu geri dönüş, modelin alışıldık haliyle değil, yenilenmiş bir versiyonla olması bekleniyor.

1976’dan itibaren tam 46 yıl boyunca üretilen Fiesta, 2023 yılının Temmuz ayında üretim bandına veda etmişti. Son araç, 7 Temmuz 2023’te üretilmiş ve toplamda 22 milyon adetlik bir üretim rakamına ulaşılmıştı.

Ancak Alman otomotiv yayını Automobilwoche'in aktardığına göre, Ford’un Fiesta modelini Avrupa pazarına yeniden sunma planları yaptığı belirtiliyor. Ayrıca, Ford’un üretimi sonlandırılması planlanan Focus modelini de ileride yeniden canlandırabileceği ifade ediliyor.

FİESTA VE FOCUS AYNI ALTYAPIYI KULLANACAK

Ford’un hâlihazırda piyasada bulunan Explorer ve Capri modelleri, Volkswagen’in elektrikli araç platformu olan MEB platformu üzerine inşa ediliyor. Uzmanlar, Fiesta ve Focus’un yenilenmiş versiyonlarının da aynı altyapıyı kullanabileceğini öne sürüyor.

Henüz Ford tarafından resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, markanın Avrupa’daki üst düzey yöneticilerinden Christoph Herr, elektrikli ve hibrit araçlara yatırımın artacağını söyledi.