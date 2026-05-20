1978 yılında faaliyetlerine başlayan ve ABD’nin kuzeybatı bölgesinde yoğunlaşan aile restoran zinciri Shari’s, içine düştüğü likidite sıkışıklığı nedeniyle Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne Bölüm 11 (İflas Koruması) başvurusunda bulundu. Mahkeme kayıtlarına göre, şirketin mevcut borç yükünün 10 milyon dolar ile 50 million dolar arasında değiştiği belgelendi.

86 ŞUBESİNİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Zirve döneminde 95 şube ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdam hacmine ulaşan şirket, gıda enflasyonu ve işçilik maliyetlerindeki artışlar sebebiyle kademeli olarak küçülmeye gitti. İflas koruma başvurusundan önceki süreçte 86 şubesini kapatan zincir, son olarak Oregon eyaletindeki tüm restoranlarının faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yerel yargı kayıtlarına göre şirketin; ödenmeyen kira borçları, tahliye davaları, vadesi geçmiş tedarikçi faturaları ve kamuya olan vergi borçları nedeniyle çok sayıda yasal takiple karşı karşıya kaldığı bildirildi.

SEKTÖRDEKİ MALİYETLER %35 ORANINDA ARTTI

ABD restoran sektörüne yönelik finansal raporlar, pandemi sonrası dönemde yükselen genel enflasyonun işletmeler üzerinde kronik bir baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sektörel verilere göre, işçilik ve hammadde tedarik maliyetleri 2019 yılına kıyasla ortalama yüzde 35 oranında artış gösterdi. Bu maliyet artışlarının menü fiyatlarına yansıtılması ise tüketicilerin dışarıda yemek yeme harcamalarını kısmasına ve Shari’s gibi bölgesel ölçekli zincirlerin nakit akışının bozulmasına neden oldu.