12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tam güneş tutulması, Avrupa'nın önemli bir bölümünde gökyüzünü karartacak. Uzmanların aktardığı bilgilere göre Ay, belirli bölgelerde Güneş'in tamamını örterek izleyenlere nadir görülen bir doğa olayı sunacak.

AY'IN GÖLGESİ KUZEY KUTBU'NDAN AKDENİZ'E UZANACAK

Tam tutulmanın oluşturacağı gölge koridoru, Kuzey Kutbu'ndan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanacak. Bu hat üzerinde Grönland, İzlanda ve İspanya'nın kuzey kesimleri yer alırken, Ay'ın gölgesinin Dünya yüzeyinde yaklaşık 8 bin 260 kilometrelik bir rota izlemesi ve bazı noktalarda 293 kilometreye kadar genişlemesi bekleniyor.

Tam tutulma hattında bulunan bölgelerde gündüz vakti yaklaşık 2,5 dakika boyunca karanlık yaşanacak. Bu kısa süre içinde Güneş'in normalde görülemeyen dış atmosferi, yani güneş tacı, çıplak gözle izlenebilecek.

AVRUPA İÇİN TARİHİ BİR OLAY

Bu tutulma bazı ülkeler açısından özel bir önem taşıyor. İspanya, 1905 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına tanıklık edecek. İzlanda ise 1954'ten beri ilk kez bu olayı yaşayacak. Avrupa kıtasının büyük bölümünde görülen son tam güneş tutulması ise 1999 yılında gerçekleşmişti.

EN UZUN TAM TUTULMA NEREDE GÖRÜLECEK?

Bilim insanlarına göre tutulmanın en uzun süreceği nokta Grönland'daki Scoresby Boğazı olacak. Burada tam tutulma süresinin yaklaşık 2 dakika 17 saniyeye ulaşması bekleniyor.

TUTULMAYI İZLEMEK İÇİN EN İYİ NOKTALAR

Tam güneş tutulmasını en etkileyici şekilde gözlemlemek isteyenler için öne çıkan bölgeler şöyle sıralanıyor:

Scoresby Boğazı, Grönland — 2 dakika 17 saniyeye kadar

Snaefellsnes Yarımadası, İzlanda — 2 dakika 9 saniye

Reykjanes Yarımadası, İzlanda — 1 dakika 46 saniyeye kadar

Reykjavik, İzlanda — yaklaşık 1 dakika

Leon, İspanya — 1 dakika 44 saniye

Burgos, İspanya — 1 dakika 44 saniye

Ebro Deltası, İspanya — 1 dakika 36 saniye

S'Arenal, Mallorca — 1 dakika 35 saniye

Zaragoza, İspanya — 1 dakika 22 saniye

A Coruña, İspanya — 1 dakika 16 saniye

KUZEY IŞIKLARI SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR

Özellikle İzlanda'da bulunan gökyüzü tutkunları için bir başka olasılık da kuzey ışıkları. Ağustos ayının ortalarına doğru gecelerin kararmaya başlamasıyla birlikte aurora gözlemleri yeniden mümkün hale geliyor. Bu durum, tutulma seyahatini daha da cazip kılabilir.

AVRUPA'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KISMİ TUTULMA GÖRÜLECEK

Tam tutulma hattının dışında kalan ülkelerde ise olay kısmi güneş tutulması şeklinde izlenebilecek. Ukrayna dahil Avrupa'nın geniş bir bölümündeki gözlemciler, Güneş'in yalnızca bir kısmının Ay tarafından örtüldüğünü görecek. Buna rağmen tutulma, kıta genelinde milyonlarca kişinin takip edeceği önemli bir gök olayı olmaya aday görünüyor.