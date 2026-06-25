12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tam güneş tutulması, Avrupa'nın önemli bir bölümünde gökyüzünü karartacak. Uzmanların aktardığı bilgilere göre Ay, belirli bölgelerde Güneş'in tamamını örterek izleyenlere nadir görülen bir doğa olayı sunacak.
AY'IN GÖLGESİ KUZEY KUTBU'NDAN AKDENİZ'E UZANACAK
Tam tutulmanın oluşturacağı gölge koridoru, Kuzey Kutbu'ndan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanacak. Bu hat üzerinde Grönland, İzlanda ve İspanya'nın kuzey kesimleri yer alırken, Ay'ın gölgesinin Dünya yüzeyinde yaklaşık 8 bin 260 kilometrelik bir rota izlemesi ve bazı noktalarda 293 kilometreye kadar genişlemesi bekleniyor.
Tam tutulma hattında bulunan bölgelerde gündüz vakti yaklaşık 2,5 dakika boyunca karanlık yaşanacak. Bu kısa süre içinde Güneş'in normalde görülemeyen dış atmosferi, yani güneş tacı, çıplak gözle izlenebilecek.
AVRUPA İÇİN TARİHİ BİR OLAY
Bu tutulma bazı ülkeler açısından özel bir önem taşıyor. İspanya, 1905 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulmasına tanıklık edecek. İzlanda ise 1954'ten beri ilk kez bu olayı yaşayacak. Avrupa kıtasının büyük bölümünde görülen son tam güneş tutulması ise 1999 yılında gerçekleşmişti.
EN UZUN TAM TUTULMA NEREDE GÖRÜLECEK?
Bilim insanlarına göre tutulmanın en uzun süreceği nokta Grönland'daki Scoresby Boğazı olacak. Burada tam tutulma süresinin yaklaşık 2 dakika 17 saniyeye ulaşması bekleniyor.
TUTULMAYI İZLEMEK İÇİN EN İYİ NOKTALAR
Tam güneş tutulmasını en etkileyici şekilde gözlemlemek isteyenler için öne çıkan bölgeler şöyle sıralanıyor:
Scoresby Boğazı, Grönland — 2 dakika 17 saniyeye kadar
Snaefellsnes Yarımadası, İzlanda — 2 dakika 9 saniye
Reykjanes Yarımadası, İzlanda — 1 dakika 46 saniyeye kadar
Reykjavik, İzlanda — yaklaşık 1 dakika
Leon, İspanya — 1 dakika 44 saniye
Burgos, İspanya — 1 dakika 44 saniye
Ebro Deltası, İspanya — 1 dakika 36 saniye
S'Arenal, Mallorca — 1 dakika 35 saniye
Zaragoza, İspanya — 1 dakika 22 saniye
A Coruña, İspanya — 1 dakika 16 saniye
KUZEY IŞIKLARI SÜRPRİZİ YAŞANABİLİR
Özellikle İzlanda'da bulunan gökyüzü tutkunları için bir başka olasılık da kuzey ışıkları. Ağustos ayının ortalarına doğru gecelerin kararmaya başlamasıyla birlikte aurora gözlemleri yeniden mümkün hale geliyor. Bu durum, tutulma seyahatini daha da cazip kılabilir.
AVRUPA'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KISMİ TUTULMA GÖRÜLECEK
Tam tutulma hattının dışında kalan ülkelerde ise olay kısmi güneş tutulması şeklinde izlenebilecek. Ukrayna dahil Avrupa'nın geniş bir bölümündeki gözlemciler, Güneş'in yalnızca bir kısmının Ay tarafından örtüldüğünü görecek. Buna rağmen tutulma, kıta genelinde milyonlarca kişinin takip edeceği önemli bir gök olayı olmaya aday görünüyor.