ABD'li bir kadın, 13 Mart çekilişi için bilet alırken kendi seçtiği numaraları giriyordu. Tam o sırada 47 yerine yanlışlıkla 39’u tıkladı. Bir an duraksadı ama annesinin sık sık söylediği "Hiçbir şey tesadüf değildir" sözünü hatırlayarak numarayı değiştirmemeye karar verdi. Aldığı o karar kadının hayatını değiştirdi.

Çekiliş gecesi Michigan Piyangosu’ndan bir e-posta geldi. Kadın, "Genelde birkaç dolar kazandığımda gelen sıradan bir mail değildi bu" dedi. Hesabına girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Kazanan numaralar 08 - 10 - 11 - 22 - 39 idi ve bileti tam isabet etmişti.

İkramiyeyi gördükten sonra evinin içinde saatlerce yürüdüğünü belirten kadın, "Büyük ikramiye kazanmayı hiç beklemiyordum. Sadece eğlence için oynuyordum. İlk tepkim şok ve inanamama oldu" diyerek duygularını anlattı.

Şu anda kazandığı parayı birikim hesabına yatırmayı planladığını söyleyen kadın, "Şu an için büyük bir planım yok. Zaten güzel bir hayatım var, bu parayı birikimime koyup hayatıma normal şekilde devam edeceğim" dedi.