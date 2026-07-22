Türk sinemasının usta oyuncularından Nur Sürer, kariyerinde özel bir deneyim yaşamaya hazırlanıyor. 47 yıldır oyunculuk yapan Sürer, fenomen film serisi "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkartması" ile ilk kez tam anlamıyla bir komedi filminde izleyici karşısına çıkacak.

47 YILLIK SANAT HAYATINDA BİR İLK

47 yıllık sanat hayatında ilk kez bir komedi projesinde bu kapsamda yer aldığını belirten usta oyuncu, bu deneyimin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

''HAYALİM GERÇEKLEŞTİ''

Sürer, yıllardır bir komedi filminde yer almak istediğini belirterek, "Çakallarla Dans'la bu hayalim gerçekleşti. Tam da olmak istediğim yere düştüğümü düşünüyorum. Bu ekibin içinde olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi.

Fenomen serinin sekizinci filmi olan "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkartması", usta oyuncunun kariyerindeki bu özel dönüşümle de merakla bekleniyor.