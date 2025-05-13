Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakıp kendisi feshetme çağrısı üzerine PKK 5-7 Mayıs’ta yaptığı kongrenin sonuç bildirgesini açıkladı. Örgüt silah bırakıp PKK adıyla yürütülen tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Suriye’nin kuzeyi ile İran ve Irak’ta farklı isimlerle yürütülen faaliyetlerin sonlandırılmasıyla ilgili tek bir cümle yer almadı.

232 üst düzey yöneticinin katıldığı kongrede Kürt sorununun demokratik siyaset yoluyla çözülme noktasına gelindiği vurgulandı, bu nedenle PKK’nın misyonunu tamamladığı ifade edildi.

APO YÖNETTİ

Açıklamada şunlar yer aldı:

-PKK’yı feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına, demokratik toplum inşası temelinde demokratik mücadele döneminin görevlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır.

-Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlikleri ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşısında kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemdedir. Bu temelde Kürt siyasi partilerinin, kanaat önderlerinin Kürt demokrasisini geliştirme ve Kürt demokratik uluslaşmasını sağlama yönündeki sorumluluklarını yerine getireceklerine inanıyoruz.

‘TBMM ROLÜNÜ OYNAMALI’

-Kongremizin aldığı fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo’nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır.”

Şimdi neler olacak?

-Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kandil koşulları rahatlayacak, 3+1 daireye geçecek

- Kandil boşaltılacak, buradaki mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilecek.

-Kandil’deki 50 kadar üst düzey sözde PKK yöneticisi farklı ülkelere gönderilecek.

-Bazılarının Norveç, Danimarka veya Güney Afrika’ya gönderileceği söyleniyor.

- PKK üst düzey yöneticileri Suriye’nin SDG bölgesine gitmesine izin verilmeyecek.

-O bölgedeki tüm PKK unsurları da vatandaşı oldukları ülkelere gönderilecek.

-Olaya karışmamış 3 bin 500 kişi Türkiye’ye dönecek, diğerleri Kuzey Irak’ta kalacak.

-Silahları bulundukları ülke yönetimi ile oluşturulacak birim toplayacak.

İki önemli elebaşının MİT tarafından öldürüldüğü ilk kez doğrulandı

Kongrede duvara fotoğrafları asılı bulunan PKK’nın 1978 yılındaki kurucuları arasında yer alan Ali Haydar Kaytan ile Rıza Altun’un da öldürüldükleri 6 yıl sonra doğrulandı.

Ali Haydar Kaytan MİT’in Irak’ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonda 3 Temmuz 2018’de öldürüldü. 25 Eylül 2019’da MİT’in Kandil’e düzenlediği operasyonda ağır yaralanan ve ölümü sır gibi saklı tutulan Rıza Altun’un da ölümü doğrulandı.

Elebaşı Duran Kalkan: Bu bir son değil yeni başlangıçtır

Terör örgütünün kongresini yöneten kurucu elebaşlarından Duran Kalkan, alınan bu kararın bir son olmadığını yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Kalkan, faaliyetlerin sadece PKK adıyla sonlandırıldığı imasında bulunarak terör örgütü KCK bünyesindeki diğer yapılanmaların faaliyetlerine devam edeceğine dikkat çekti. Duran şöyle konuştu: “Yeni çıkışlara imkân ve fırsat tanınmak isteniyor. Birinci kongredeki başlangıcı tarihsel olarak sonlandırma temelinde büyük bir irade var. Fakat sonlandırıp bitirme değildir bu. PKK’nın kuruluşundan çok daha güçlü ve iddialı biçimde yeni çıkışlar, kuruluşlar için ön açma, zemin oluşturmak üzere bir sona erdirme oluyor.”

BM GÖZETMENLİK YAPACAK

PKK üç yerde silah bırakacak

Sonuç bildirgesinin ardından terör örgütünün silahları nasıl ve nereye silah bırakacağıyla ilgili üç bölge iddiası ortaya atıldı. PKK, Birleşmiş Milletler gözetiminde silah bırakacak. Uluslararası gözlemciler silahları teslim alacak. Teröristler, Irak’ın kuzeyindeki Duhok’a bağlı Amediye, Erbil’in Binar ve Köysancak; Süleymaniye’nin Seyid Sadık vilayetinde silah teslim edecek.

SDG lideri Mazlum Abdi: Feshin bizimle ilgisi yok demişti

PKK’nın dünkü kararı, dış basında büyük ilgi gördü. Guardian, “PKK’nın kararı, kuzeydoğu Suriye’deki müttefik Kürt savaş güçlerini daha da yalnızlaştırdı” dedi. Mart’ta Şam’daki yeni yetkililerle SDG liderliğindeki kurumları yeni kurulan Suriye devletinin kurumlarıyla birleştirmek için bir anlaşma imzalayan SDG başkomutanı Mazlum Abdi, daha önce PKK’nın dağılmasının kendi güçlerini etkileyeceği yönündeki her türlü öneriyi reddederek şöyle demişti: “Bu sadece PKK’yı ilgilendiriyor ve Suriye’de bizimle hiçbir ilgisi yok.”