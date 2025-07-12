Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısının üzerinden 5 ay geçti. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre yaparak sözde silah bırakma kararı alan terör örgütü dün, sembolik olarak temiz giyimli, kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişilik teröristle göstermelik bir silah bırakma töreni yaptı. Tören alanına DEM Parti milletvekilleri de gitti. Gazeteciler ise geçmiş yıllarda gazeteci kimlikli istihbarat görevlilerinin alana sızması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle tören alanına alınmadı.

Süleymaniye’de Kürtler için tarihi önemi olan Casana mağarasından kadınlı erkekli tek sıra halinde çıktılar. PKK’lılar ifadesiz yüzlerle ilerleyip platforma geçti.

200 KİŞİLİK KAFİLE

Diyarbakır’dan 4 otobüsle yola çıkan 200 kişilik kafile, Şırnak’ın Silopi İlçesindeki Habur Sınır Kapısından Irak’ın Zaho İlçesine, buradan da silahların bırakılacağı tören alanına yakın Süleymaniye’nin Dokan İlçesine ulaştı.

Burada bir otelin bahçesinde bekletilen ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu kafile güvenlik nedeniyle törenin yapılacağı Casana mağarasının olduğu bölgeye alınmadı.

İlk olarak 30 teröristin yanlarında getirdikleri silahların marka, model, seri numarası ile hangi ülke tarafından üretildiğine dair menşei bilgileri kayıt altına alındı.

SİLAHLAR ATEŞE VERİLDİ

Ardından da tören alanında basamaklı bir platform üzerinden geçen teröristler ellerindeki silahları kurulan metal bir varil içine attı. Silahlar ateşe verilerek yakıldı. Terörist grubun başında ise PKK’nın bir dönem Avrupa’daki önemli üst düzey sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranan Çukurcalı Behzat kod adlı Nedim Seven ile KCK Eş Genel Başkanı Bese Hozat Kod adlı Hülya Oran da yer aldı.

Ardından benzin dökülüp silahlar ateşe verildi.

ŞOV 30 DAKİKA SÜRDÜ

11.15’te başlayan şov, 11.45’te sona erdi. Teröristler tören alanından hızla uzaklaşıp tekrar Kandil’deki barınma alanlarına geri döndü. Terör örgütü PKK’nın sembolik olarak silahlarını teslim ettikten sonra süreci yakından takip ederek hükümetin yeni yasama döneminde Meclis’te atacağı adımları izleyecek.

DEMOKRATİK TOPLUM

Kendilerine “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” adını veren ve silahlarını teslim eden terörist grup yaptıkları yazılı açıklamada, Apo’nun çağrısı alınan silah bırakma kararı doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, “Barış ve Demokratik Toplum sürecinin başarısı için bir iyi niyet adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek için demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Yeni başarılar ve demokratik kazanımlar elde etmek üzere, Abdullah Öcalan’ın fikir ve paradigmasına yürekten inanıyoruz. Zulüm ve sömürü son bulacak, özgürlük ve dayanışma kazanacaktır” dediler.

20 MİLYON ÖDÜLLÜ İKİ TERÖRİST KONUŞTU... BESE HOZAT ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

PKK şovunda, elebaşı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran ve Nedim Seven açıklama yaptılar. Bu iki terörist, 20’şer milyon lira ödülle aranıyorlar. Bese Hozat metin dışına çıkıp “Anayasal değişikliklere ihtiyaç var” dedi. Katılanlara ‘slogan atmayın’ uyarısında bulunuldu.

BALİSTİK İZLERİ ALINMADI

26 kalaşnikof 1 kanas, 1 M16 1 RPG ve 1 Bixi olduğu belirlenen balistik izi meçhul silahlar kazana konularak yakıldı.

Yabancı basın: PKK askeri olarak zayıfladı, silahsızlanma kurtarma adımı

PKK şov, yabancı basında da ilgi gördü, yorumlar şöyle:

- France24: PKK’nın askerî olarak zayıflaması silahsızlanmayı kurtarıcı bir adım haline getirdi.

- New York Times: Sürecin başarıya ulaşması Tayyip Erdoğan için büyük bir zafer olur.

- Al Jazeera: Yeni süreç Türkiye’nin iç siyasetinde yeni bir uzlaşma zemini yaratabilir

- Al Jazeera: Bu başlangıç, önlerinde uzun yol var.

- Al Arabiya: Süreç uzarsa provokasyona açık hale gelir.

- RIA Novosti: Süreç 3-4 ay içinde tamamlanacak.

MİT, VARİLDE YAKILAN SİLAHLARIN SERİ NUMARALARINI ALDI, BALİSTİK YAPILMADI

Törene katılsın diye yurt dışı yasağı kalktı

- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınan Ahmet Türk’ün 8 yıllık yurt dışı çıkış yasağı, törene katılabilmesi için üç gün önce kaldırıldı.

- MİT yakıldıktan sonra silahların seri numaralarını aldı, ancak balistik inceleme yapılmadı, dolayısıyla silahların hangi hain eylemlerde kullanılıp, kimin kanının döktüğü belli olmayacak.

- PKK şovunu Türkiye’den gelenler dahil 250 kişi izledi. Katılımcıların cep telefonlarını almalarına da izin verilmedi.

- Bölgeye sadece DEM’den Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Keskin Bayırdır, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Ahmet Türk, İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar ile IKBY’yi temsilen Hêmin Hewrami, Neçirvan Barzani’nin temsilcisi Dilşad Şahab, Irak Bölgesel Yönetimin temsilcileri ile Avrupa ve ABD’den özel davetliler katıldı.

- Casana mağarası Süleymaniye’nin 50 km güneyinde, Kandil’e de yakın. Tarihi mağara, 1923’te İngiliz saldırısından kaçan Şeyh Mahmud Berzenci’nin Kürtçe dergisini bastığı yer olarak özel öneme sahip, turistlere açık bir ören yeri.

Mağara özel öneme sahip.

- Yakılan silahların birçoğunun ABD’nin IŞİD’le mücadale için Suriye’deki SDG-YPG’ye tırlarla gönderdiği yeni nesil silahlardan olması dikkat çekti.

- Silahlarla birlikte cephanelerin yakılmadığı dikkat çekti.

- İktidara yakın TV kanalları şovu aktarırken hain teröristler için “PKK mensubu” dedi.