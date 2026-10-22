Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), bölge tarımında uzun yıllardır önemli bir yere sahip. Binlerce üreticiye destek sağlayan kooperatif, yaşadığı mali güçlükler nedeniyle konkordato sürecine girdi.

Geçen yıl temmuz ayında düzenlenen Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Çetin Kapucu ve yönetimi, göreve gelmelerinin ardından çalışmalarına başlamıştı. Ancak kooperatif, uzun süredir devam eden mali baskılar karşısında konkordato başvurusunda bulundu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

ÖR-KOOP tarafından yapılan yazılı açıklamada, kooperatifin geçmişi, üreticiler açısından taşıdığı önem ve konkordato sürecinin amacı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "1979 yılından bu yana bölgemizin tarımsal üretimine ve ekonomisine katkı sağlayan, 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunan ÖR-KOOP, yalnızca bir işletme değil; binlerce üretici ailesinin emeğini, bölgenin ekonomik gücünü ve 47 yıllık ortak bir değeri temsil etmektedir. Kooperatifimizin içinde bulunduğu mali güçlüklerin aşılması ve faaliyetlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla konkordato başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz üzerine 21 Ekim 2026 tarihinde mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki konkordato süreci, kooperatifimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırarak yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir süreçtir. Bu sürecin temelinde, kooperatifimizin geleceğini ve alacaklılarımızın haklarını koruma iradesi bulunmaktadır" denildi.

AMAÇ FAALİYETLERİ SÜRDÜRMEK

Kooperatif yönetimi, konkordato başvurusunun faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve mevcut borçları yeniden yapılandırmak amacıyla yapıldığını belirtti.