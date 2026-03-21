Taşımacılık dünyasında 47 yıllık geçmişiyle güvenin sembolü haline gelen Wisconsin merkezli Sparhawk Trucking LLC, mali darboğazı aşamayarak iflas koruma başvurusunda bulundu.

Trucking Dive tarafından aktarılan bilgilere göre; şirket, hakkında açılan devasa tazminat davası ve kayyum atama süreçlerinin ardından hukuki yollara başvurmak zorunda kaldı. 13 Mart tarihinde Wisconsin Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuru, sektörde şaşkınlık etkisi yarattı.

136 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT KISKACI

Şirketi iflasın eşiğine getiren asıl süreç, Ağustos 2021'de yaşanan trajik bir kazayla başladı. Mahkeme kayıtlarına göre, Sparhawk çalışanı bir şoförün kullandığı kamyon, Louisiana’da tehlikeli madde taşıyan bir trene çarptı.

Bu kaza sonrası açılan ve 136 milyon dolara ulaşan tazminat talebi, şirketin mali dengelerini altüst etti. Yarım asırlık dev, bu devasa yükümlülüğü yerine getiremeyince iflas koruma zırhına sığındı.

GELİRLER ÇAKILDI, BORÇLAR KATLANDI

PacerMonitor verilerine ve şirket sahibi Mark A. Sparhawk'ın beyanlarına göre, şirketin mali tablosu son yıllarda hızla kötüye gitti:

2022 Geliri: 49,6 milyon dolar

2025 Öngörüsü: 35 milyon dolara kadar gerileme

Varlık Bildirimi: 50.000 dolara kadar

Borç Yükü: 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında

Şirketin en büyük borç kalemleri arasında, 23 adet yeni çekici alımı için WoodTrust Bank'a olan 10,1 milyon dolarlık borç ve danışmanlık firması Silverman Group'a olan ödemeler yer alıyor.

YÜZLERCE ÇALIŞAN VE ARAÇ FİLOSU BELİRSİZLİKTE

Trucking Dive, PacerMonitor ve Mahkeme Kayıtlarına göre, 2023 yılı itibarıyla 200 kamyon ve 1.000 römorkluk dev bir filoyu yöneten Sparhawk Trucking bünyesinde; 54 kadrolu şoför, 48 bağımsız işletmeci ve 40 ofis/atölye personeli istihdam ediliyordu.

İflas süreciyle birlikte bu personellerin ve operasyonların geleceği büyük bir soru işareti haline geldi.

47 yıllık bir devin, tek bir kaza ve ardından gelen tazminat davasıyla sarsılması, lojistik sektöründeki risk yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sparhawk Trucking'in mahkeme süreci devam ederken, bu durumun ABD içindeki tedarik zincirine ve bölgesel taşımacılığa etkisi yakından takip ediliyor.