ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergileri, uluslararası ticarette büyük çalkantılara neden olurken, başta petrol olmak üzere çok sayıda emtia fiyatlarında sert düşüşler görüldü.
Brent petrol fiyatlarının 4 yıl aradan sonra 60 doların altına inmesi, akaryakıtta peş peşe büyük indirimlerin yapılmasına neden olurken, geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında toplam 3,6 TL'lik indirime gidildi.
BENZİNE BİR ZAM DAHA YOLDA
Tarifelerin 90 gün süreyle ertelenmesinin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken, haftanın son işlem günü benzine 82 kuruş zam yapıldı.
Haftanın ilk gününde brent petrolün yeniden 65 doların üzerine tırmanmasının ardından akaryakıt sektörü kaynakları, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde zam yapılabileceğini belirtti.
14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin
İstanbul (Avrupa): 44.17 TL/L
İstanbul (Anadolu): 44.02 TL/L
İzmir: 45.13 TL/L
Ankara: 44.76 TL/L