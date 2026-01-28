İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yüzlerce isim gözaltına alınırken, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.



Şüphelilere yönelik araştırmalarını sürdüren savcılık, bir yandan da itirafçıların ifadeleri üzerinden yeni operasyonlara hazırlanıyor.



48 SAAT SÜREN UYUŞTURUCU VE SEKS PARTİLERİ



Boğaz'daki yalısında birçok kez ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve grup seks içerikli partiler verdiği ortaya çıkan ve Miami'de firari olduğu öğrenilen Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.



Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Atilla Aydın isimli uyuşturucu partilerinin barmeni, cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi.

PARTİLERE KATILAN ÜNLÜ İSİMLERİ SAYDI

Şüpheli Aydın ifadesinde çok sayıda ünlü isim ve iş insanının partilere katıldığını iddia ederek şu isimleri saydı:

• Merve Taşkın

• Burak Ateş

• Şevval Şahin

• Buse İskenderoğlu

• Lerna Elmas

• Şeyma Subaşı

• Eliz Sakuçoğlu

• Özge Ertöz

• İrem Aksaç

• Mehmet Can Çelik

• Mert Ayaydın

• Murat Han Günal

• Cengiz Can Atasoy

• Yusuf Tekin

• Süreyya Arioba

• Asil Mert Çadırcı

• Burak Altındağ

• Ege Mutaf

• Sandıra Alazoğlu

• Suranaz Şahin

Aydın, partilerde telefonların kilitli dolaplara konulduğunu ve katı kurallar bulunduğunu söyledi:

“Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe çağrılmazdı.”

“HER YERDE KOKAİN KALINTILARI VARDI”

Şüpheli Aydın, uyuşturucu kullanımına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı:

“Yerlerde rulo paralar vardı. Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler olurdu. Tuvaletlerde musluk kenarlarında kokain kalıntıları bulunurdu. Evin her yerinde uyuşturucu kullanan kişiler görürdük.”

48 SAAT SÜREN PARTİLER, DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONU

Şüpheliye göre eğlence organizasyonları yaklaşık 48 saat sürüyor, Kasım Garipoğlu’nun 26 Ekim 2025’teki doğum günü partisinin ise daha uzun sürdüğü belirtiliyor.

“Parti sonunda temizlik yaptığımızda tabak ve bardaklarda yoğun uyuşturucu kalıntıları vardı.”

Aydın, yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez bu partilerde görev aldığını belirterek, ortamda uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu ifade etti.



“UYUŞTURUCU KULLANDIĞIMI KABUL EDİYORUM”



Şüpheli Atilla Aydın ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

“Mesleğim barmenliktir. Evinde, otelinde parti ve organizasyon düzenleyen yerlere giderek geçimimi sağlarım. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bu maddeyi Kasım Garipoğlu’nun evinde parti düzenlenirken kullandım.”



Şüpheli, uyuşturucu kullanımına ilişkin pişmanlık duğduğunu belirterek “Uyuşturucuyu bu partilerde ayakta kalabilmek için kullandım. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.







