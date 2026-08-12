Ayın henüz başında maaşın eriyip gitmesinden ve ay sonunu getirememekten şikayet edenler için finans uzmanlarından dikkat çeken bir çözüm önerisi geldi. Özellikle hesabına para yattığı an kontrolsüzce harcama yapıp sonrasında finansal sıkıntıya düşen milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu yöntem, "48 saat kuralı" olarak adlandırılıyor.

MAAŞ GÜNÜ GELEN YANILSAMA BÜTÇEYİ DELİYOR

Hesaba giren paranın yarattığı anlık psikolojik rahatlama, kişileri genellikle ihtiyaç dışı alışverişlere, lüks tüketimlere veya plansız dışarıda yemek harcamalarına yönlendiriyor. Ayın ilk günlerinde kontrolsüzce yapılan bu dürtüsel harcamalar ise çok geçmeden cüzdanı boşaltarak ayın geri kalanını tam bir finansal kabusa çeviriyor. Finansal disiplini sağlamak ve maaşı ay geneline yayabilmek için geliştirilen bu kural, tam da bu noktada devreye giriyor.

48 SAAT KURALI NASIL UYGULANIYOR?

İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, yöntemin mantığı oldukça pratik ve uygulaması son derece kolay. Maaş hesabınıza yattığı andan itibaren tam iki gün (48 saat) boyunca zorunlu ihtiyaçlar haricinde cebinizden tek bir kuruş bile çıkarmıyorsunuz. Kiralar, faturalar, mutfak alışverişi ve kredi ödemeleri gibi ertelenemez temel ihtiyaçlar bu kuralın dışında tutuluyor. Kıyafet, teknolojik aletler, dışarıda lüks yemekler veya anlık beliren "olsa iyi olur" kategorisindeki tüm harcamalar 48 saatliğine askıya alınıyor.

SADECE BİRKAÇ GÜN BEKLEMEK HARCAMA İSTEĞİNİ YOK EDİYOR

İki günlük bekleme süresi dolduğunda, satın almayı düşündüğünüz o ürünü veya hizmeti tekrar değerlendiriyorsunuz. İnsan beyninin anlık heyecanla satın alma eğilimi 48 saat içinde sönümlendiği için, kişilerin büyük bir çoğunluğu aslında o ürüne hiç ihtiyaç duymadığını fark ederek harcamadan vazgeçiyor. Sosyal medyada "hayat kurtaran finansal taktik" olarak nitelendirilen bu yöntem, ay sonunu getirmekte zorlananlar için cebi koruyan en etkili stratejilerden biri olarak gösteriliyor.