Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta adeta kabusu yaşadık… Salı akşamı Galatasaray sahasında konuk ettiği Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar iki hafta sonunda puanla tanışamadı ve haftayı 35. Sırada tamamladı.

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa’ya konuk oldu… 6-0’lık çok ağır bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler taraftarını hayal kırıklığına uğratırken iki hafta sonunda 1 puanda kaldı ve kendisine 28. Sırada yer buldu.

Football Meets Data adlı veri sitesi, karşılaşmaların ardından ilk 8 ve 24'e girecek takımları ve olasılıklarını hesaplayarak takipçileriyle paylaştı.

Yapay zeka destekli hazırlanan simülasyonda ilk 8 takım; Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City ve Atletico Madrid oldu.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ELENİYORUZ

Fenerbahçe'nin son 16 turuna yükselmesine 17,8 ihtimal verilirken, lig sonunda simülasyonda 28.sırada yer aldı.

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırmasına ise yüzde 11,5'luk bir oran verildiği görüldü. Cimbom'un simülasyon sonucu sırası ise 27 olarak belirlendi.