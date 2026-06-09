Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialar magazin gündemine taşındı. Ünlü şovmenin, sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile birlikte olduğu öne sürüldü.
İddialarda, ikilinin TikTok üzerinden tanıştığı ve yakınlaştığı ileri sürüldü. Ancak hem Mehmet Ali Erbil cephesinden hem de Eylem Çelik'ten söz konusu haberlere ilişkin yalanlama geldi.
EYLEM ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
Adının Mehmet Ali Erbil ile anılmasının ardından açıklama yapan Eylem Çelik, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Çelik açıklamasında, bazı magazin haberlerinde "sevgili" olarak gösterildiğini ancak bunun doğru olmadığını ifade ederek, haberlerin izni ve bilgisi dışında yayımlandığını söyledi.
Günün Trend Haberleri
Özel hayatının ve kişilik haklarının ihlal edildiğini savunan Çelik, kamuoyundan söz konusu iddialara itibar edilmemesini istedi.
Böylece son günlerde magazin gündeminde konuşulan ilişki iddiaları taraflarca yalanlanmış oldu.
Mehmet Ali Erbil de iddiaları yalanlamasına rağmen Eylem Çelik'in fotoğraflarını beğendiği görüldü.
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