EYLEM ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Adının Mehmet Ali Erbil ile anılmasının ardından açıklama yapan Eylem Çelik, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çelik açıklamasında, bazı magazin haberlerinde "sevgili" olarak gösterildiğini ancak bunun doğru olmadığını ifade ederek, haberlerin izni ve bilgisi dışında yayımlandığını söyledi.