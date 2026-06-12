Mehmet Ali Erbil ile fenomen Eylem Çelik'in birlikte olduğu yönündeki haberler sosyal medyada geniş yer buldu. Aşk haberleriyle ilgili Çelik, iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Yaşananların ardından gözler Mehmet Ali Erbil’e çevrilmişti. Ünlü şovmen de konuyla ilgili açıklama yaptı.
''GEÇEN HAFTA İSTİNYEPARK'TA YEMEK YEDİK''
Snob Magazin'in haberine göre; Erbil açıklamasında, “Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark’taki bir restoranda birlikte yemek yedik” dedi. Ünlü şovmen, yemek sırasında yaşanan bir olayı da anlattı. Eylem Çelik’in bir bileklik beğendiğini öne süren Erbil, bu konuda yaşananları paylaştı.
''ADIMIN BAŞ HARFİ OLAN M HARFLİ BİLEKLİKTEN İSTEDİ VE ALDIM''
Mehmet Ali Erbil'in iddialarını anlatırken “Bir bileklik beğendi. Bana, ‘Senin adının baş harfi olsun’ dedi. Bunun üzerine üzerinde ‘M’ harfi bulunan bir bileklik aldım.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında görüşmelerinin yalnızca bir yemekle sınırlı kalmadığını da söyledi.
''EVDE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİK''
Eylem Çelik’in daha sonra evine geldiğini belirten Erbil, birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti.
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''ÜNLÜ OLMAK ADINA BENİ KULLANDI''
Erbil, “Pazar günü Sarıyer’deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık” dedi. Mehmet Ali Erbil, daha sonra yapılan açıklamaların kendisini şaşırttığını söyledi.
Eylem Çelik’in kendisini tanımadığı yönündeki ifadelerine katılmadığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı” ifadelerini kullandı.
Ünlü şovmen açıklamasının devamında yaşanan süreç nedeniyle üzüldüğünü de dile getirdi. Kamuoyunda yer alan açıklamaların doğru olmadığını savundu. Mehmet Ali Erbil sözlerini, “Burada kullanılan taraf ben oldum. Yapılan açıklamaların tamamı yalan.” diyerek tamamladı.
Eylem Çelik ise,''Sevgili iddiaları tamamen asılsızdır. Duygusal bir ilişkim olmamıştır. Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum.''
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