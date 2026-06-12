Eylem Çelik’in kendisini tanımadığı yönündeki ifadelerine katılmadığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı” ifadelerini kullandı.