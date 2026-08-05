İngiltere'nin Hampshire bölgesinde aylarca kiliselerin önüne bırakılan hayvan leşlerinin ardındaki kişi yakalandı. 48 yaşındaki Benjamin Lewis'in, kendisine "Kont Drakula" adını verdiği ve kan içmenin kendisini ölümsüz yapacağına inandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, mahkeme sürecinin ardından yüksek güvenlikli bir psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Son aylarda New Forest bölgesindeki çok sayıda kilisenin önünde koyun ve geyik leşleri bulunması, bölge halkını tedirgin etti. Yetkililer, hayvanların çevredeki çiftliklerden çalındığını belirledi. Kiliselerin önünde sık sık karşılaşılan bu korkunç manzaralar nedeniyle bazı vatandaşların ibadet için kiliseye gitmeye çekindiği ifade edildi.

İhbarlar üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, delilleri kısa sürede 48 yaşındaki Benjamin Lewis'e ulaştırdı. Soruşturma dosyasına göre Lewis'in vampirlere saplantılı bir ilgi duyduğu ve kan içmenin kendisini ölümsüz yapacağına inandığı tespit edildi. Polis raporunda, "Yeterince kan içerse ölmeyeceğine, cehenneme gitmeyeceğine ve bir vampire dönüşeceğine inanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Şeytani takvime göre pusu kuruldu

Şüpheliyi suçüstü yakalamak isteyen polis, "şeytani takvim" olarak nitelendirilen belirli tarihlerde bölgedeki kiliselerde gözetim yaptı. Yetkililer, saldırıların belirli bir düzen içinde gerçekleştiğini fark ettiklerini belirterek, "Bir sonraki eylemini neredeyse tahmin edebiliyorduk" açıklamasını yaptı.

Lewis'in evinde yapılan aramalarda çok sayıda vampir çizimi, ritüellerle ilgili notlar ve kan tüketimine ilişkin yazılı materyaller ele geçirildi.

DNA delili ele verdi

Soruşturmada dönüm noktası, ölü bir kuzunun kalıntılarından elde edilen DNA örneği oldu. Yapılan incelemeler sonucunda DNA'nın Benjamin Lewis ile eşleştiği belirlendi. Uzman psikiyatristler, şüphelinin ciddi bir ruhsal hastalıktan muzdarip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme sürecinde kendisini defalarca "Kont Drakula" olarak tanıtan Lewis'in, güvenlik gerekçesiyle yüksek güvenlikli bir psikiyatri tesisine yatırıldığı bildirildi.

Geçmişinde de benzer olaylar var

Benjamin Lewis'in daha önce de benzer suçlardan yargılandığı ortaya çıktı. Lewis, 2003 yılında bir papazı ve ailesini, kendisinin vampir olduğunu öne sürerek uzun süre rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkum edilmişti. Dava dosyasına göre, bir başka kişiyle birlikte tehdit telefonları açan Lewis'in havai fişek patlattığı ve kiliseye müstehcen görseller yapıştırdığı da kayıtlara geçti.