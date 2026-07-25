48 yaşındaki Johnson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yakın zamanda kendisine tedavisi bulunmayan bir gastrit türü teşhisi konduğunu ve bunun yaşlanmayı tersine çevirmeye yönelik çalışmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

"Kendimi yeni doğmuş bir bebek olarak klonladım" diyen Johnson, bu fikrin bazı insanlar için korkutucu ve distopik görünebileceğini, ancak kendisinin bunu geleceğin sağlık teknolojisi olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Johnson'a göre şimdilik laboratuvar ortamında, petri kabında bulunan bu klon; yeni tedavilerin test edilmesi, organ üretimi, genç hücrelerin elde edilmesi ve ileride nakil amacıyla kullanılabilecek biyolojik materyalin geliştirilmesi için kullanılabilecek. Girişimci, bu teknolojinin Parkinson hastalığı, kalp rahatsızlıkları ve görme kaybı gibi alanlarda yürütülen kök hücre çalışmalarına benzer bir yaklaşım sunduğunu savundu.

Johnson ayrıca, bu yöntemin yaşlanmayı tersine çevirebilecek yeni tedavilerin önünü açabileceğini ve oluşturduğu klonun bu alandaki ilk örnek olduğunu iddia etti.

Uzmanlardan sert tepki

Johnson'ın açıklamaları ise bilim dünyasında ikna edici bulunmadı.

Fox News'e konuşan kıdemli tıbbi analist Dr. Marc Siegel, bugün deneysel olarak araştırılan bazı tedavilerin gelecekte standart hale gelebileceğini kabul etmekle birlikte, Johnson'ın anlattığı senaryonun mevcut bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Siegel, özellikle primatlarda yapılan klonlama çalışmalarında ciddi teknik sorunlar yaşandığını hatırlatarak, Nobel ödüllü bilim insanı Shinya Yamanaka'nın kök hücre teknolojisinin umut vadettiğini ancak bunun tam anlamıyla bir insan klonlamak anlamına gelmediğini vurguladı.

Tek bir yetişkin kök hücresinden organ üretimi üzerine araştırmaların sürdüğünü belirten Siegel, "Kendinizi tamamen klonlamaya çalıştığınızda çok sayıda genetik hata ortaya çıkar. Bu yöntem işe yaramıyor ve ciddi hastalık riskleri taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson'ın "yeni doğmuş klon" açıklamasını bilim kurgu olarak nitelendiren Siegel, "Belki gelecekte yapay zekâ veya biyomühendislik sayesinde farklı çözümler geliştirilebilir. Ancak bugün gerçek bir insan klonu oluşturup bunu organ kaynağı olarak kullanmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.