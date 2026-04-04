Savaşın başlamasıyla birlikte rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, son dönemde geri çekilmeye başladı.

Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcılar arasında farklı stratejilere yol açarken; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların şu sıralar Donald Trump’tan gelen açıklamalarla yön bulmaya çalıştığına dikkat çekti.

Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 800 dolar, gram altının ise 7 bin TL seviyelerine ulaştığını hatırlatan Memiş, rüzgarın tersine dönmesiyle düşüş eğiliminin başladığını belirtti.

"YATIRIMCI MİKTARA ODAKLANMALI"

Piyasalardaki manipülasyonun devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcıların bu dönemde stratejik davranması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Fiyatlardaki manipülasyon piyasası hâlen devam ediyor. Bu yüzden yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanması gerekiyor. Bu dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olabilir ancak yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının ve sert hareketlerin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

48 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Yılın ilk çeyreğindeki performans tablosunu değerlendiren Memiş, Ocak ayındaki zirvelerin ardından Mart ayında tarihi bir kırılma yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

“Ancak mart ayında 48 yılın en sert düşüşlerini gördük; haftalık ve aylık bazda ciddi değer kayıpları yaşandı. Şimdi ilk çeyreği geride bıraktık, ikinci çeyrekte ise yeniden bir toparlanma bekliyoruz” dedi.

Düşüşlerin kalıcı olmayabileceğine dair öngörülerini paylaşan uzman, 5 bin 100 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu hatırlattı. Altın borcu olanlara ve alım yapacaklara seslenen Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Altın borcu olan ya da alım yapacak vatandaşların, düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor. Geçen hafta yüzde 3,5 civarında sert düşüşler gördük. Bu hafta ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Bu da artık daha sınırlı düşüşlerin olduğunu ve yükselme isteğinin sürdüğünü gösteriyor” dedi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.