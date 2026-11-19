Yonhap ajansının aktardığına göre, kopya girişimlerini engellemek amacıyla sınava katılan öğrencilerin cep telefonlarına yüksek sesli alarm mesajı gönderildi. Sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyen adayların tespit edilmesini sağlayan uygulama sayesinde 49 kişinin telefonuyla sınava girdiği belirlendi.

AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınav sırasında kopya çekerken yakalanan toplam 98 kişi hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

Eğitim Bakan Yardımcısı Choi Eun-ok, düzenlediği basın toplantısında sorumlulara gerekli yaptırımların uygulanacağını belirterek, akıllı cihazlarla kopya çekenlere daha ağır cezalar verileceğini söyledi.

GÜNEY KORE'DE KOPYA OLAYLARI GÜNDEMDE

Ülkede yaşanan son olay, bu ay düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavındaki kopya skandalını da yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu sınavda en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, sınavın iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zekâ kullanarak kopya çektiğini itiraf etmişti.

Olayın ardından polis, kopya çekmekte kullanılan kamera ve telefona el koymuş, soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

Güney Kore yasalarına göre kopya çektiği belirlenen adayların sınavları geçersiz sayılıyor. Bu kişilere ayrıca 5 yıla kadar sınavlara katılma yasağı getirilebiliyor. Emniyet yetkilileri, yürütülen soruşturmanın sonucuna göre olayla ilgili cezai kovuşturma başlatılmasının da gündeme gelebileceğini bildirdi.