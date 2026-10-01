Çankırı’da 23 bin metrekarelik alana kurulan ve 150 milyon liralık yatırım maliyetine sahip kilitli parke taşı üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin, il genelindeki köylerin altyapı ihtiyaçlarında kullanılacak malzemelerin üretiminde görev alması planlanıyor.

90 BİN METREKARE TAŞ ÜRETİLDİ

Yaklaşık iki ay önce üretime başlayan tesiste bugüne kadar 90 bin metrekare kilitli parke taşı üretildi. Üretilen taşlar, Çankırı genelindeki 80 köye ulaştırıldı.

Günlük 1500 metrekare üretim kapasitesine sahip tesiste, kilitli parke taşının yanı sıra beton üretimi de yapılabilecek. İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyduğu beton boruların üretiminin de tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÇANKIRI’NIN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Kentte son dönemde farklı alanlarda yatırımlar da devam ediyor. Çankırı'nın ihracatı 1 milyar dolara yaklaşırken, organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi ve yeni alanların oluşturulmasıyla istihdamın artırılması hedefleniyor.

Kent genelindeki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere hayata geçirilen tesisle birlikte iş makineleri gibi yatırımların toplam değerinin de 1,5 milyar lirayı aştığı belirtildi.

150 BİN DÖNÜM ARAZİ SULANACAK

Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 150 bin dönüm tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak sulama projesi de yürütülüyor. Kurşunlu ilçesine bağlı Köpürlü köyünde inşa edilen Kızlaryolu Barajı'nın ana gövdesi tamamlanırken, barajın Çankırı merkez ile ihtiyaç duyan ilçelere içme suyu sağlaması planlanıyor.

Koyunbaba Barajı'ndan Şabanözü, Eldivan ve Çankırı merkeze kadar uzanan bölgede yaklaşık 45-50 bin dönüm arazinin daha sulanmasına yönelik çalışmaların da yıl sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.