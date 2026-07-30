Hulusi Akar’ın şehit yakınları ve gazilere “Gerçekleri görün, evinizde gidip oturun, polemik üretenlerin aleti olmayın kendinizi kullandırtmayın” sözlerine İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sert tepki gösterdi.

8 BİN KM GİTTİ

Dervişoğlu “49 yıl bu üniformayı giymişsin; kahramana ne söyleneceğini hâlâ öğrenememişsin, ben mi öğreteceğim sana ayıp! ’Evinizde gidin oturun, kendinizi kimseye kullandırtmayın’ bunlar gaziye sarf edilecek cümle midir?’’ diye sordu ve Akar’a “Bir Amerikan gazisini ziyarete 8 bin km öteye gittin de Meclis’ten 800 metre aşağıya inip bizim gazilerimizi niye ziyaret etmiyorsun?’ diye seslendi. TBMM’den çıkıp yürüyerek Güvenpark’a giden ve gazileri ziyaret eden Dervişoğlu “Ağır ve yakışmayan ifadeler. Hulusi Akar’ı tanıyorum, eleştiri kabul etmez. 49 yıl bu üniformayı giydin. Buradaki acıyı, sancıyı, arayışı herkesten iyi onun bilmesi ve takdir etmesi lazım’’ dedi.

SUS PAYI İSTEMİYORUZ

İYİ Parti lideri şöşyle devam etti: “‘Evinizde gidin oturun, Kendinizi kimseye kullandırtmayın’ bunlar gaziye sarf edilecek cümle midir? Toprağa evladını vermiş, ananın, babanın, ‘vatan sağ olsun’ dediği bir ülkede makam mevki işgal ediyorlar. Azıcık söylediklerine dikkat etsinler. Oturup kalkmaya dikkat etsinler. Kime karşı konuşuyorsunuz da böyle cümleler sarf ediyorsunuz. Ama bu güç zehirlenmesi maalesef. Bu cümleleri kuranlara üzülüyorum.’’ Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da “Terörsüz Türkiye’’ kapsamında hazırlanacak kanun teklfinin içine şehit yakınları ve gazilerle ilgili hükümler konulması halinde buna karşı çıkacaklarını belirtti ve “Sus payını kabul etmiyoruz” dedi.

‘Müebbetliğe kravat takıyorlar’

Dervişoğlu partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada da “Müebbetlik teröristle kravat takmaya çalışılıyorlar. Terör örgütü ve İmralı devlete kanun çıkarttırıyor. İhanet ödüllendiriliyor. At iziyle it izi birbirine karıştı”dedi.